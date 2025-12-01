Spektakel am Gleis: Diese Tunnel-Eröffnung erinnert an die Koralmbahn

In nur 15 Minuten durch den Tauerntunnel, heute sind es gar nur mehr elf, hießen die Berichte über die Eröffnung des Tauerntunnels am 5. Juli 1909. Zwei Regionen, Salzburg und Kärnten, rückten wirtschaftlich zueinander.

Es entstand ein Hype, der dem jetzt zur Eröffnung des Koralmtunnels ähnlich ist. 5 Minuten ging auf Spurensuche.

Geschichte wiederholt sich bekanntlich

Eine seitenlange Festbroschüre, die 5 Minuten exklusiv vorliegt, zeugt davon, dass alles, was damals Rang und Namen hatte, bei der festlichen Eröffnung auf den Beinen war. Was bis dahin Tagesreisen mit der Kutsche waren, klang jetzt wie ein Wunder: In 15 Minuten, oder waren es einige mehr, war man von Kärnten in Salzburg. In Kärnten war man, ähnlich wie jetzt im bald anbrechenden Koralm-Zeitalter im Freudentaumel, wurde doch mit einem wirtschaftlichen Aufschwung und auf zahlreiche Besucher aus Salzburg spekuliert. Niemand geringerer als seine „K. und K. Apostolische Majestät“ Kaiser Franz Josef war an der Spitze der Delegation per Hof-Seperatzug aus Wien angereist, um mit der ersten Garnitur das neue Zeitalter zwischen Spittal an der Drau und Bad Gastein auf die Schiene zu bringen. Um 8.15 Uhr war die „Allerhöchste Ankunft seiner Majestät“ in Spittal zu erwarten. Es folgten die alleruntertänigsten Ansprachen des Eisenbahnministers und des Kärntner Landeshauptmannes. Natürlich gab die Kirche ihren Segen dazu durch „Seine fürstbischöfliche Gnaden den Fürstbischof von Gurk“.

©zVg. / Wrussnig | Zu sehen: Die seitenlange Festbroschüre.

Menü aus einer anderen Zeit

Um 8.45 Uhr erfolgte dann die Abfahrt Richtung Salzburg samt den „befohlenen Festgästen“. Mit Aufenthalt in verschiedenen Stationen mit je zwei Minuten Aufenthalt traf man schließlich um 11.41 Uhr in Bad Gastein ein. Um 11.50 Uhr ging es weiter nach Salzburg, wo der Kaiser zur Tafel geladen hatte. Auch der Menüplan von damals liegt 5 Minuten vor: Serviert wurde als ersten Gang eine Hühnerpüree-Suppe, anschließend Rheinlachs, Sauce Remoulade, dann ein Englisches Filet garniert, Pastetchen a La Salzburg, Steirische Poularade mit Salat. Zum Abschluss Gefrorenes, Käse, Obst, Bäckerei, Kaffee.

Ansichtskarten erzählen

Während man heute von den großartigen Leistungen der Arbeiter beim Bau des Koralmtunnels kaum was hört, wurde damals sehr wohl an die Arbeiter gedacht und um ihnen und ihre Tätigkeiten zu würdigen, sogar Ansichtskarten gedruckt, die davon zeugen, wie hart ihr Job damals gewesen ist. Ob es zur Eröffnung der Koralmbahn Käsenudeln à la Kärnten geben wird oder der eine oder andere Festgast sich eher irgendwie doch befohlen fühlen wird daran teilzunehmen? Fest steht, dass die Eröffnung des Tauerntunnel 1909 tatsächlich von denkwürdiger geschichtlicher Wichtigkeit war. Ob man sich an jene des Koralmtunnels in 100 Jahren noch erinnern wird, wird die Zukunft zeigen.