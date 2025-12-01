Kärnten startet trüb in den Dienstag 

Hochnebelartige Wolken stauen sich am Dienstag in Kärnten. Zwar bleibt es weitestgehend niederschlagsfrei, doch die Höchstwerte kommen nur auf magere 5 Grad.

Hochnebelartige Wolken blockieren am Dienstag die Sicht auf die Sonne. „Diese können bis ins Kammniveau hinaufreichen“, so die Prognose der Geosphere Austria. Der Tag verläuft aber durchwegs niederschlagsfrei. Packt euch allerdings warm ein. Die Temperaturen klettern nicht über 5 Grad hinaus.