/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Blatt, das von Eiskristallen überzogen ist.
Graue Wolken versperren am Dienstag in Kärnten den Blick auf die Sonne.
Kärnten
01/12/2025
Wetterausblick

Kärnten startet trüb in den Dienstag 

Hochnebelartige Wolken stauen sich am Dienstag in Kärnten. Zwar bleibt es weitestgehend niederschlagsfrei, doch die Höchstwerte kommen nur auf magere 5 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(50 Wörter)

Hochnebelartige Wolken blockieren am Dienstag die Sicht auf die Sonne. „Diese können bis ins Kammniveau hinaufreichen“, so die Prognose der Geosphere Austria. Der Tag verläuft aber durchwegs niederschlagsfrei. Packt euch allerdings warm ein. Die Temperaturen klettern nicht über 5 Grad hinaus.

