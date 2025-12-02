Überfall in Althofen: 17-Jähriger verletzt, Täter auf der Flucht

In Althofen ist am 1. Dezember ein 17-Jähriger Opfer eines Überfalls geworden: Eine unbekannte Frau lotste ihn zu einem Treffen, an dem plötzlich zwei maskierte Männer mit Schlägern aus dem Hinterhalt auftauchten.

Am 1. Dezember 2025 wurde ein 17-jähriger Jugendlicher von einer bislang unbekannten, vermutlich weiblichen Person zu einem Treffen in Althofen überredet. Gegen 20.30 Uhr kam es in einer Wohnsiedlung zum vereinbarten Treffen. Als sich die beiden im Bereich einer Gleisanlage aufhielten, traten plötzlich zwei maskierte und mit vermutlich Baseballschlägern bewaffnete Männer aus dem Hinterhalt hervor.

Täter schlugen auf den 17-Jährigen ein

Die Täter schlugen umgehend auf den 17-Jährigen ein und forderten ihn wild gestikulierend auf, Bargeld und sein Mobiltelefon herauszugeben. Der Jugendliche setzte sich zur Wehr, wurde jedoch weiterhin angegriffen. Erst nachdem er den Tätern eine geringe Menge Bargeld überlassen hatte, gelang ihm die Flucht.

Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet

Der 17-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Friesach eingeliefert. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Mehrere Polizeistreifen aus dem Bezirk, die Schnelle Interventionsgruppe, die Bereitschaftseinheit sowie der Polizeihubschrauber „Libelle Alpha“ waren an der Fahndung beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 07:23 Uhr aktualisiert