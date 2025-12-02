Dachstuhlbrand in Völkermarkt: Anrainerin schlägt Alarm

Eine aufmerksame Anrainerin bemerkte am Montagabend einen Feuerschein am Dach eines Nachbarhauses und alarmierte die schlafenden Bewohner sowie die Feuerwehr.

Eine 63-jährige Frau nahm am 1. Dezember 2025 gegen 22.30 Uhr am Dach eines Nachbarhauses im Bezirk Völkermarkt einen Feuerschein wahr. Sie begab sich sofort zum betroffenen Wohnhaus und weckte die bereits schlafenden Nachbarn durch mehrmaliges Läuten an der Haustüre und verständigte daraufhin die Feuerwehr.

Ursache noch unklar

Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte im Bereich des Kamins ein deutlicher Feuerschein festgestellt werden. Aus bislang unbekannter Ursache brach im Bereich des Kamins ein Dachstuhlbrand aus, der die hölzerne Dachunterkonstruktion erfasste.

50 Florianis im Einsatz

Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt, St. Peter am Wallersberg und Ruden gelöscht. Insgesamt standen rund 50 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Eine Brandursache sowie eine Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.