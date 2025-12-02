Skip to content
/ ©Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Wolf.
Der Abschuss erfolgte in diesem Fall direkt neben einem bewohnten Gebäude.
Hermagor
02/12/2025
Wolfsabschuss

Wolf in Hermagor erlegt: Abschuss erfolgte direkt neben Wohnhaus

Ein Wolf wurde in der Nacht auf den 2. Dezember im Bezirk Hermagor erlegt. "Der Abschuss erfolgte in diesem Fall direkt neben einem bewohnten Gebäude", teilt das Land Kärnten mit.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

In der Nacht von 1. auf 2. Dezember wurde im Bezirk Hermagor ein Risikowolf erlegt. Der Abschuss wurde am Dienstag ordnungsgemäß an das Land Kärnten gemeldet, sodass die Begutachtung durch Sachverständige bereits stattfinden konnte.

Schuss erfolgte neben bewohntem Gebäude

„Die Vorgaben der Kärntner Risikowolfsverordnung, insbesondere der Zehn-Kilometer-Radius vom Ort der letzten Vergrämung, wurden eingehalten“, teilt das Land Kärnten mit. Der Abschuss erfolgte in diesem Fall direkt neben einem bewohnten Gebäude, heißt es weiter. Die Jagdausübungsberechtigten im betroffenen Gebiet wurden vom Land Kärnten umgehend darüber informiert, dass die Entnahmefreigabe somit erloschen ist.

