Mehr als 90.000 Kärntner gelten als armutsgefährdet – Tendenz steigend. Immer öfter betrifft es Menschen, die noch vor kurzer Zeit keine Geldprobleme hatten. Besonders rund um Weihnachten zeigt sich, wie sehr Armut das Leben einschränkt. Viele Familien wissen nicht, wie sie das Fest für ihre Kinder gestalten sollen. Wo das Geld nicht einmal für das tägliche Essen reicht, bleibt für kleine Geschenke oder ein gemeinsames Weihnachtsessen schlicht nichts übrig.

„Die Not ist groß – wir helfen, so gut wir können“

„Zu Weihnachten spürt man Armut besonders stark. Viele Familien kommen zu uns, weil sie nicht wissen, wie sie über die Feiertage kommen sollen. Für ihre Kinder wünschen sie sich nur ein wenig Normalität und ein warmes Essen. Dass wir heuer 1.000 Familien unterstützen, zeigt, wie groß die Not geworden ist. Es bricht mir ehrlich gesagt oft das Herz, wenn ich sehe, wie schwer es viele haben. Umso dankbarer bin ich für jede und jeden, der uns bei dieser Aktion unterstützt“, sagt Rotkreuz-Präsident Martin Pirz.

Weihnachtspakete und 1.000 Lebensmittelgutscheine

Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus dem Handel und zahlreichen Spendern schnürt das Rote Kreuz österreichweit auch heuer wieder Weihnachtspakete. Darin enthalten sind haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel – Produkte, die an den Team Österreich Tafeln sonst selten gespendet werden. Zusätzlich finanziert das Rote Kreuz Kärnten 1.000 Wertgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro, die den Paketen beigelegt werden. Diese Gutscheine ermöglichen es armutsgefährdeten Familien, selbst Lebensmittel auszuwählen, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Für viele bedeutet das erstmals seit langer Zeit ein Weihnachtsessen, das den Namen verdient.

Übergabe über die Team Österreich Tafeln

Die Übergabe der Weihnachtspakete erfolgt kurz vor dem Heiligen Abend über die Team Österreich Tafeln, eine gemeinsame Initiative des Roten Kreuzes und Hitradio Ö3. Ehrenamtliche geben dort einwandfreie, aber nicht mehr verkäufliche Lebensmittel an Menschen in Not aus. „Unsere Mitarbeiter an den Ausgabestellen wissen genau, welche Familien diese Unterstützung am dringendsten brauchen. Deshalb haben wir uns bewusst für diesen Weg entschieden“, erläutert Pirz. „Ich freue mich über jede Unterstützung – gemeinsam können wir vielen Familien ein Stück Weihnachtsfreude schenken.“