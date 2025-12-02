90 Kärntner Leistungssportler wurden am Montag im Sportpark Klagenfurt neu eingekleidet. Vor Ort waren unter anderem Paralympics-Reiterin Julia Sciancalepore, Leichtathletin Hannah Ladinig und Radrennfahrer Heimo Fugger.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landessportdirektor Arno Arthofer übergaben den Leistungssportlern Jacken, T-Shirts, Kappen, Hauben sowie Rucksäcke. Ziel der traditionellen „Einkleidung“ des Vereines „Kärnten Sport“ ist ein einheitliches Auftreten bei nationalen wie auch internationalen Bewerben. Stellvertretend für die Kärnten Sport-Familie wurden Paralympics-Reiterin Julia Sciancalepore, Leichtathletin Hannah Ladinig, Radrennfahrer Heimo Fugger, Wasserski-Akrobat Luca Rauchenwald und Halbmarathonläufer Thomas Messner auf die Bühne gebeten.

© LPD Kärnten/Bauer Am Foto: Landessportdirektor Arno Arthofer, Radsportlerin Johanna Martini und Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.)

Dank an langjährige Unterstützer

Kaisers Dank galt zudem allen Partnern, Unterstützern, Sponsoren und Trainern, welche im Hintergrund zum Erfolg der jungen Talente beitragen. Der Erfolg Kärntens als Sportland sei keine Einzelleistung, sondern das Ergebnis des Engagements vieler, ergänzte Arthofer: „Erfolg kann nur dort wachsen, wo ein starkes Fundament gelegt wird.“ Als Hauptsponsoren des Vereins „Kärnten Sport“ fungieren seit vielen Jahren die KELAG und die Generali.