407 Unfälle in Kärntner Skigebieten: Polizei mahnt zur Vorsicht

Mit dem Start der neuen Skisaison beginnt eine arbeitsintensive Zeit für Kärntens 74 Alpinpolizisten. Um Unfälle weitestgehend zu vermeiden, richten sie einen wichtigen Appell an die Wintersportler.

67 Kärntner Alpinpolizisten und sieben Alpinpolizistinnen stehen auch heuer auf Kärntens Skipisten im Einsatz. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehören die Aufnahme von Skiunfällen mit möglichem Fremdverschulden sowie die Fahndung nach fahrerflüchtigen Unfallbeteiligten. „Häufig leisten sie auch Erste Hilfe, wenn der Rettungsdienst noch nicht eingetroffen ist“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten.

407 Alpinunfälle in Kärntens Skigebieten

Die Statistik zeigt: Allein in der vergangenen Wintersaison wurden 407 Alpinunfälle in Kärntner Skigebieten registriert. „Dazu zählen nur Unfälle mit Fremdverschulden oder tödlichem Ausgang. Selbstverschuldete Unfälle werden von der Polizei nicht erfasst“, stellen die Beamten klar. Konkret gab es 48 Unfälle mit Fahrerflucht. Weiters nahmen zwei Unfälle einen tödlichen Ausgang.

Appell an die Wintersportler

Kontrollinspektor Michael Bachlechner, Landesausbildungsleiter der Kärntner Alpinpolizei, weiß: „Eine gute Schneeauflage sorgt normalerweise für griffige Pistenverhältnisse und große Sturzräume. Harte, vereiste Pisten und apere Sturzräume führen hingegen oft zu mehr Unfällen und schwereren Verletzungen.“ Um niemanden zu gefährden oder zu verletzen, empfiehlt die Polizei daher, sich an die zehn Grundregeln der FIS zu halten. „Diese sollen in erster Linie helfen, Unfälle zu vermeiden. In zweiter Linie werden sie aber auch von Gerichten herangezogen, um bei einem Unfall die Verschuldensfrage zu klären.“