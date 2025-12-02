Skip to content
Region auswählen:
/ ©Burghard Bidner
Ein Bild auf 5min.at zeigt den brennenden Holzhäcksler-LKW.
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag auf einem Sägewerksgelände in Kötschach-Mauthen.
Kötschach-Mauthen
02/12/2025
Am Dienstag

Häcksler-LKW brannte lichterloh: Mitarbeiter löschten mit Schnee

Vier Freiwillige Feuerwehren wurden am Dienstag zu einem Betrieb im Bezirk Hermagor alarmiert, nachdem ein Holzhäcksler-LKW in Brand geraten war. Bis zu deren Eintreffen versuchten die Mitarbeiter anderweitig zu helfen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)

„Zunächst versuchten sie es mit einem Handfeuerlöscher“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen, welche ebenfalls im Einsatz standen. Nachdem der Versuch erfolglos blieb, rückten sie mit einem Radlader voller Schnee an. „Dieser wurde auf den sich rasch ausbreitenden Brand gekippt“, so die Polizisten.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den brennenden Holzhäcksler-LKW.
©Günther Martin
Der Holzhäcksler-LKW stand in Vollbrand.

Feuerwehr rückte aus

Währenddessen trafen auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kötschach-Mauthen, Würmlach, Dellach und Weidenburg am Sägewerksgelände ein. Den insgesamt 57 Florianis gelang es letztendlich den Häcksler zu löschen und eine Brandausbreitung auf das Holzlagern zu verhindern. Das Gerät brannte völlig aus. Glücklicherweise wurde niemand dabei verletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache steht noch nicht fest. „Sie ist nun Gegenstand kriminaltechnischer Untersuchungen“, so die Polizei abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Löscharbeiten am Gelände des Sägewerks.
©Günther Martin
57 Florianis standen im Löscheinsatz.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: