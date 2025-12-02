Vier Freiwillige Feuerwehren wurden am Dienstag zu einem Betrieb im Bezirk Hermagor alarmiert, nachdem ein Holzhäcksler-LKW in Brand geraten war. Bis zu deren Eintreffen versuchten die Mitarbeiter anderweitig zu helfen.

„Zunächst versuchten sie es mit einem Handfeuerlöscher“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen, welche ebenfalls im Einsatz standen. Nachdem der Versuch erfolglos blieb, rückten sie mit einem Radlader voller Schnee an. „Dieser wurde auf den sich rasch ausbreitenden Brand gekippt“, so die Polizisten.

©Günther Martin Der Holzhäcksler-LKW stand in Vollbrand.

Feuerwehr rückte aus

Währenddessen trafen auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kötschach-Mauthen, Würmlach, Dellach und Weidenburg am Sägewerksgelände ein. Den insgesamt 57 Florianis gelang es letztendlich den Häcksler zu löschen und eine Brandausbreitung auf das Holzlagern zu verhindern. Das Gerät brannte völlig aus. Glücklicherweise wurde niemand dabei verletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache steht noch nicht fest. „Sie ist nun Gegenstand kriminaltechnischer Untersuchungen“, so die Polizei abschließend.