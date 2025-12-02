Skip to content
/ ©Rosie Orasch
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Sonne durch den Nebel scheint. Davor steht ein kahler Baum.
Zur Wochenmitte bleibt es trist in Kärnten.
Kärnten
02/12/2025
Wetterausblick

Kaum Sonne in Sicht: Hochnebel bestimmt den Mittwoch

Eine hartnäckige Wolkendecke hält sich am Mittwoch über Kärnten. Stellenweise ist auch leichter Nieselregen möglich. Chancen auf sonnige Phasen bestehen am ehesten noch im Oberen Mölltal.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

Am Mittwoch hält sich in Kärnten verbreitet eine hochnebelartige Wolkendecke. Diese reicht auf bis zu 2.500 Meter Seehöhe. „Stellenweise kann es daraus auch leicht nieseln“, erklären die Fachleute der Geosphere Austria. In höheren Lagen ist auch Schneegrieseln möglich. Auch die Temperatur macht den Meteorologen zufolge keine großen Sprünge. Sie liegt meist zwischen 0 und 3 Grad.

