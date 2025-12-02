Kaum Sonne in Sicht: Hochnebel bestimmt den Mittwoch

Eine hartnäckige Wolkendecke hält sich am Mittwoch über Kärnten. Stellenweise ist auch leichter Nieselregen möglich. Chancen auf sonnige Phasen bestehen am ehesten noch im Oberen Mölltal.

Am Mittwoch hält sich in Kärnten verbreitet eine hochnebelartige Wolkendecke. Diese reicht auf bis zu 2.500 Meter Seehöhe. „Stellenweise kann es daraus auch leicht nieseln“, erklären die Fachleute der Geosphere Austria. In höheren Lagen ist auch Schneegrieseln möglich. Auch die Temperatur macht den Meteorologen zufolge keine großen Sprünge. Sie liegt meist zwischen 0 und 3 Grad.