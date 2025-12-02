Vorsicht: Glatteis-Warnung besteht für weite Teile Kärntens

Auf Kärntens Straßen ist Vorsicht geboten: In der Nacht sowie in den Morgenstunden ziehen leichte Regenfälle durch. In Kombination mit den frostigen Temperaturen kann sich Glatteis bilden!

„Nach Mitternacht könnte es vereinzelt daraus nieseln“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Hinzu kommen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Darum wurde vonseiten der Organisation Skywarn Austria eine Glatteis-Warnung ausgesprochen. Diese betrifft vor allem Unter- und Mittelkärnten. „In der Nacht und in den Morgenstunden ziehen von Süden her leichte Regenfälle durch, wobei sich auf den unterkühlten Böden in den Niederungen Glatteis bilden kann“, stellen die Fachleute abschließend klar.