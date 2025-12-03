So international ist die FH Kärnten: Positive Bilanz für neue Allianz

Ein Jahr nach dem Start der „European University“ zieht die FH Kärnten Bilanz: Über 159 Mobilitäten, 2,2 Mio. Euro EU-Förderung und neue europäische Strukturen stärken den Standort. "Ein Meilenstein für das ganze Land", so Kaiser.

Die FH Kärnten ist seit 2024 offiziell „European University“ – und zieht ein Jahr nach dem Start eine erste positive Bilanz: „2024 und 2025 wurden über 159 Mobilitäten an der FH Kärnten (incoming an FH Kärnten und outgoing an ACE2-Partner) verzeichnet, davon 28 Studierende alleine im Jahr 2025“, heißt es seitens des Landes Kärnten. Beim Arbeitstreffen der europäischen Hochschulallianz ACE2-EU in Villach hob Landeshauptmann Peter Kaiser die Bedeutung dieses Erfolgs hervor: „Ein großer Meilenstein – für die FH und für das ganze Land.“

2,2 Millionen Euro Förderung für FH Kärnten

Die Europäische Kommission hatte die Fachhochschule im Vorjahr legitimiert, europaweite Hochschulallianzen einzugehen. Damit ist sie vollwertiges Mitglied der ACE²-EU – gemeinsam mit acht weiteren Hochschulen in Portugal, Spanien, Rumänien, Litauen, Nordmazedonien, Polen, Lettland und Deutschland. Im Zuge der Allianz fließen 2,2 Millionen Euro EU-Fördermittel direkt an die FH Kärnten. Insgesamt umfasst das Fördervolumen der gesamten ACE²-EU-Allianz 14,4 Millionen Euro.

©LPD Kärnten/Steinacher FH-Kärnten-Rektor Peter Granig (l.) freut sich über die neuen Möglichkeiten.

Rektor Granig freut sich über neue Möglichkeiten

Rektor Peter Granig zeigt sich erfreut: „Studieren an der FH Kärnten bedeutet künftig, auch die Möglichkeiten von acht weiteren Hochschulen nutzen zu können.“ Die Allianz stärke Forschung und Lehre nachhaltig – und mache den Standort Kärnten international sichtbar. Projektverantwortliche Julia Marinaccio sieht in den European Universities ein Vorzeigeprojekt, dass auf der Idee fuße, „dass wir nur gemeinsam und geeint Lösungen für die großen Herausforderungen in unseren Gesellschaften finden können.“

Was jetzt konkret passiert

Zu den ersten Schritten gehören der Aufbau gemeinsamer Strukturen und drei operative Einheiten:

APP Factory (Applied Programmes and Pedagogy Factory)

ARIES Incubator (Applied Research, Innovation and Entrepreneurship Support)

SPACE Centre (Societal Partnerships And Cultural Engagement)

Außerdem startet die Allianz mit der Etablierung eines gemeinsamen e-Campus, der alle Infrastrukturen vernetzen und Aktivitäten der Hochschulen sichtbar machen soll. Am 4. Dezember 2025 lädt die FH Kärnten zum „Tag der Internationalisierung“ am Campus Villach – mit Vorträgen und Infos für Studierende.