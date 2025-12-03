Klagenfurter Flughafen wurde zur nächtlichen Laufbahn für guten Zweck

1.500 Läuferinnen und Läufer verwandelten die Piste des Klagenfurter Flughafens in eine Laufbahn für den guten Zweck: Beim 2. Airport Night Run kamen 10.000 Euro für die Krebshilfe Kärnten zusammen.

Die Start- und Landebahn des Klagenfurter Flughafens wurde am 6. September zur Laufbahn für den guten Zweck: Beim 2. Airport Night Run liefen, walkten und wanderten 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die ausgeleuchtete Piste. Bei dem Charity-Event kamen 10.000 Euro für die Krebshilfe Kärnten zusammen, die Veranstaltung war restlos ausgebucht.

Für Gesundheit und den guten Zweck

Gesundheitsreferentin Beate Prettner, die den Night Run gemeinsam mit dem Flughafen Klagenfurt und Antenne Kärnten organisierte, zeigte sich bewegt von der großen Resonanz:

„Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, dass so viele Menschen nicht nur für ihre eigene Gesundheit, sondern auch für den guten Zweck an den Start gegangen sind.“ Die stellvertretende Geschäftsführerin der Krebshilfe, Claudia Muri, nahm die Spende nun dankbar entgegen und erklärt bei der Scheckübergabe: „Eine Krebsdiagnose verändert das Leben schlagartig. Als rein spendenfinanzierter Verein sind wir auf Unterstützung angewiesen. Dieser Reinerlös hilft uns, unser Beratungsangebot aufrecht zu erhalten.“ Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt freute sich über die erfolgreiche zweite Auflage: „Wir freuen uns, dass der Airport Run erneut so erfolgreich war und einen Beitrag zu wohltätigen Zwecken leisten konnte.“

Im Advent wird weitergewandert

Der Run ist Teil der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“, die ganzjährig zu mehr Aktivität motivieren soll. Auch im Advent wird weitergewandert: Am 7. Dezember stehen in Nötsch und am 13. Dezember in St. Kanzian am Klopeiner See Wanderungen an, die für die ganze Familie geeignet sind.