Der Verkehr frisst in Kärnten besonders viel Boden

In Kärnten ist der Pro-Kopf-Bodenverbrauch für Verkehrsflächen relativ hoch. Der VCÖ sieht die Zersiedelung als Treiber und plädiert für die Stärkung der Ortskerne.

Anlässlich des Weltbodentags am 5. Dezember macht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf einen zentralen Bodenverbrauchsfaktor aufmerksam: den Verkehr. Laut aktuellen Daten der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) beansprucht der Verkehr in Kärnten 153 Quadratkilometer der verbauten Flächen. Mit 269 Quadratmetern pro Person liegt Kärnten beim Pro-Kopf-Bodenverbrauch für Verkehrsflächen deutlich über dem Österreich-Schnitt (188 m²).

Schienenverkehr schneidet deutlich besser ab

91 Prozent der verbauten Verkehrsflächen entfallen auf Straßen. Sie beanspruchen 139 Quadratkilometer, während der Schienenverkehr mit 12 Quadratkilometern auskommt. Auch beim Versiegelungsgrad zeigen sich Unterschiede: Während Straßen zu 74 Prozent versiegelt sind, sind es beim Schienenverkehr laut VCÖ nur 48 Prozent. „Mit einem dichteren Bahnnetz und häufigeren Verbindungen können mehr Pendlerinnen und Pendler mit der Bahn statt mit dem Auto fahren, womit Staus und andere Verkehrsprobleme deutlich reduziert werden“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Mit neuen Angeboten rund um die Koralmbahn werde die Bahn in Zukunft attraktiver. 430 Euro kostet das Klimaticket Kärnten, mit dem man ein Jahr lang mit allen Öffis in Kärnten fahren kann. Zum Vergleich: „Legt man das amtliche Kilometergeld zugrunde, dann reichen mit dem Auto 430 Euro lediglich für 860 Kilometer“, so der VCÖ.

Zersiedelung als Treiber für Bodenverbrauch

Ein wesentlicher Grund für den hohen Bodenverbrauch ist laut VCÖ die Zersiedelung: Neubauten auf der grünen Wiese ziehen zusätzliche Straßen und Parkplätze nach sich. „Die Stärkung der Ortskerne reduziert nicht nur den Bodenverbrauch, sondern macht auch Alltagswege kürzer und vermeidet Verkehr“, so Schwendinger.

Unterschiede in den Bundesländern

Die VCÖ-Analyse zeigt zudem, dass es zwischen den Bundesländern große Unterschiede beim Pro-Kopf-Bodenverbrauch in Hinblick auf den Verkehr gibt. Der Österreich-Schnitt liegt bei 188 Quadratmetern pro Person, in Kärnten liegt der Pro-Kopf-Bodenverbrauch des Verkehrs bei 269 Quadratmetern, in Tirol beispielsweise bei 149 Quadratmetern, in Salzburg bei 154 Quadratmetern, in der Steiermark bei 214 Quadratmetern und in Niederösterreich bei 323 Quadratmetern. „In allen Bundesländern kann der Bodenverbrauch des Verkehrs reduziert werden, einerseits durch eine verkehrssparende Siedlungsentwicklung und andererseits durch das Forcieren platzeffizienter Mobilität“, erklärt Schwendinger abschließend.