Zwei Paukenschläge in der Politik

Es verspricht ein heißes Politjahr 2026 zu werden - nicht nur im Bund, auch in Kärnten. Denn es beginnt bereits mit einem Paukenschlag.

Die in allen Umfragen führende FPÖ veranstaltet ihr Neujahrstreffen für ganz Österreich am 17. Jänner in Klagenfurt. Der blaue Parteichef Herbert Kickl macht bereits Werbung für die Veranstaltung in der Messehalle 1. Schon der gewählte Ort macht deutlich, dass hier geklotzt und nicht gekleckert werden soll.

Veranstaltung in Klagenfurt

An diesem Samstag werden sich, so Kickl in den sozialen Medien, „die Spitzen der freiheitlichen Partei aller Bundesländer“ in Klagenfurt treffen, um ab elf Uhr mit den Reden zu beginnen und damit die Linie der blauen Politik für das startende Jahr abzustecken. Dass in den einzelnen Reden und vor allem in jener von Kickl selbst mit der aktuellen Politik in Bund und Land hart zu Gericht gegangen wird, darf als gesichert gelten. Die Veranstaltung selbst beginnt am 17. Jänner bereits um 10 Uhr, um daran teilnehmen zu können, muss man sich auf der Internetseite der FPÖ dazu anmelden.

Wann kommt es zum Wechsel?

Während also die FPÖ offenbar schon startklar für 2026 ist, macht die SPÖ noch ein Geheimnis aus dem Datum des Wechsels von Peter Kaiser auf Daniel Fellner in der Funktion des Kärntner Landeshauptmannes. Aber auch diese Rochade dürfte in den ersten Wochen, maximal Monaten des Jahres 2026 über die Bühne gehen. Für Spannung ist also gesorgt und ein erster Windhauch des Wahlkampfes für die Landtagswahl 2028 wird wohl auch zu spüren sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 15:43 Uhr aktualisiert