„Marina Village“ in Velden: Abriss wird eingeleitet

Nun gibt es Neues im Fall der Apartmentanlage "Marina Village" in Velden am Wörthersee in der auch Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier eine Wohnung hat.

Die Anlage sollte ursprünglich touristisch genützt werden, sie wurde jedoch privat bewohnt. Im vergangenen Oktober wurde im Veldener Gemeinderat beschlossen, dass der Bau nachträglich nicht legalisiert wird. Die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land ist für das Verfahren zuständig, sie bereitet das Abrissverfahren vor.

Kosten: circa 100.000 Euro

Nun ist der Akt bei der Behörde eingelangt. Wie Thomas Riepan, Bezirkshauptmann von Villach-Land gegenüber dem ORF anmerkt, wird das Verwaltungsvollstreckungsverfahren eingeleitet mit der Aufforderung das Gebäude im Zuge einer Fristsetzung von rund einem halben Jahr abzureißen. Die Frist müsse so gesetzt werden, dass es der Partei möglich sei, ein Unternehmen zu beauftragen, wodurch dann in weiterer Folge ein Abriss stattfinden kann. „Sollte dieser Aufforderung nicht Folge geleistet werden, würden von der verpflichteten Partei die Kosten eingefordert werden und ein Unternehmen vonseiten der Bezirkshauptmannschaft beauftragt werden“, so Riepan weiter gegenüber dem ORF. Die Kosten belaufen sich dabei auf rund 100.000 Euro.

Eigentümer sind gegen den Abriss

In der Anlage befinden sich neun Wohnungen, darunter auch jene von Andreas Gabalier. Die Eigentümer sind geschlossen gegen den Abriss, heißt es weiter. Wolfgang Schmalzl sagt dazu, dass man „in einem Boot“ sitze, außerdem werden gute Gespräche mit den Beteiligten geführt. Er hat die Apartmentanlage errichtet und ist selbst Eigentümer. Außerdem gäbe es bei einem sofortigem Abriss keine nachhaltige gemeinsam entwickelte Lösung, es würde am „grünen Fingerabdruck“ fehlen.

Könnte sich in die Länge ziehen

Seitens der Bezirkshauptmannschaft rechne man hier mit einem Verfahren, dass sich in die Länge ziehen werde. „Es ist davon auszugehen, dass die verpflichtete Partei so ziemlich alles bekämpfen wird, was ihr vorgeschrieben wird. Das heißt, wir haben uns auf entsprechende Rechtsmittelverfahren einzustellen“, heißt es von Riepan abschließend gegenüber dem ORF.