Schneefahrbahn: LKW rutsche weg und stürzte fast über steile Böschung

Heute Morgen kam es in Hermagor zu einem Unfall. Ein LKW rutschte auf der Schneefahrbahn weg und drohte über eine steile Böschung abzustürzen. Zwei Feuerwehren rückten aus.

Am heutigen Mittwoch lenkte ein 43-jähriger Mann aus Spittal an der Drau gegen 9.15 Uhr einen LKW auf einer Gemeindestraße im Bezirk Hermagor talwärts. In einer starken Rechtskurve geriet der Mann auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und mit der linken Fahrzeugseite über das linksseitige stark abschüssige Bankett der Fahrbahn, berichtet die Polizei.

Gefahr in Verzug

Der LKW drohte infolgedessen über die steile Böschung abzustürzen. Wegen Gefahr in Verzug wurden die ersten Sicherungsmaßnahmen durch die FF Tröpolach und die FF Rattendorf mit insgesamt neun Kameraden vorgenommen, welche den LKW mittels Seile befestigten. „Im Anschluss wurde der LKW von einem Abschleppdienst geborgen. Die Gemeindestraße war während der Zeit der Sicherung und Bergung von 09:15 Uhr bis 15:30 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt“, berichten die Beamten weiter. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.