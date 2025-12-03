Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr.
Heute kam es in Hermagor zu einem Feuerwehreinsatz. Ein LKW drohte eine Böschung abzustürzen.
Hermagor
03/12/2025
Feuerwehreinsatz

Schneefahrbahn: LKW rutsche weg und stürzte fast über steile Böschung

Heute Morgen kam es in Hermagor zu einem Unfall. Ein LKW rutschte auf der Schneefahrbahn weg und drohte über eine steile Böschung abzustürzen. Zwei Feuerwehren rückten aus.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)

Am heutigen Mittwoch lenkte ein 43-jähriger Mann aus Spittal an der Drau gegen 9.15 Uhr einen LKW auf einer Gemeindestraße im Bezirk Hermagor talwärts. In einer starken Rechtskurve geriet der Mann auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und mit der linken Fahrzeugseite über das linksseitige stark abschüssige Bankett der Fahrbahn, berichtet die Polizei.

Gefahr in Verzug

Der LKW drohte infolgedessen über die steile Böschung abzustürzen. Wegen Gefahr in Verzug wurden die ersten Sicherungsmaßnahmen durch die FF Tröpolach und die FF Rattendorf mit insgesamt neun Kameraden vorgenommen, welche den LKW mittels Seile befestigten. „Im Anschluss wurde der LKW von einem Abschleppdienst geborgen. Die Gemeindestraße war während der Zeit der Sicherung und Bergung von 09:15 Uhr bis 15:30 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt“, berichten die Beamten weiter. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: