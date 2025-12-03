5. Jahrestreffen: Kärnten setzt starkes Zeichen für klimafitte Zukunft

Der Umgang mit dem Klimawandel stand am gestrigen Dienstag im Konzerthaus in Klagenfurt im Fokus. Anlass ist das diesjährige Jahrestreffen des Österreichischen Klimawandel-Anpassungsnetzwerks.

„Gerade Kärnten ist ein passender Ort für dieses Treffen. Unser Bundesland hat bereits sehr früh den Mehrwert strukturierter Klimaschutz- und Anpassungsprogramme erkannt“, begrüßte Umweltlandesrat Peter Reichmann die zahlreichen Gäste. Seit dem offiziellen Start des Netzwerks im September 2021 in Graz verfolgt die Plattform das Ziel, den Austausch und die Kooperation im Bereich der regionalen Klimawandelanpassung österreichweit zu stärken.

Maßnahmen haben Pilotcharackter

„Seit 2009 wurde in unserem Bundesland ein nahezu flächendeckendes Netzwerk aufgebaut. Heute zählen wir 17 KEM-Regionen und 10 KLAR!-Regionen, 58 Klimabündnis Gemeinden und 51 e5 Gemeinden, die seit vielen Jahren konsequent und erfolgreich an regionalen Klimaschutz-, Energie- und Anpassungsmaßnahmen arbeiten“, betonte Reichmann stolz. Damit zähle Kärnten österreichweit zu den Vorreitern in der regionalen Klimawandelanpassung. „Wir werden diesen Weg fortsetzen: Als Nachhaltigkeitskoalition bekennt sich die Kärntner Landesregierung klar dazu, diese Programme weiterhin aktiv zu unterstützen und für eine klimafitte, resiliente Zukunft zu nutzen“, so der Umweltlandesrat. Viele der in Kärnten entwickelten Maßnahmen hätten Pilotcharakter und würden mittlerweile in ganz Österreich multipliziert – ein Beispiel für gelebte Transformation von unten nach oben, heißt es in einer Aussendung des Landes.

„Sie sind das Rückgrat dieser Arbeit“

Dank gebühre hier vor allem den engagierten Mitarbeitern in den Regionen, so Reichmann: „Sie sind das Rückgrat dieser Arbeit. Ohne stabile Rahmenbedingungen drohen wertvolles Know-how, gewachsene Strukturen und das Vertrauen in die partnerschaftliche Zusammenarbeit verloren zu gehen.“ Die bereits spürbare Unsicherheit in den Regionen nehme man sehr ernst: „Klimaanpassung gelingt nur, wenn die handelnden Personen vor Ort Verlässlichkeit haben.“ Als offene, lernende und wachsende Plattform richtet sich das Netzwerk an Praktiker vor Ort, Behörden, Forschungs- und Expertenorganisationen, Unternehmen und weitere Interessierte im Bereich der kommunalen, urbanen und regionalen Klimawandelanpassung.

©Büro LR Reichmann Am Foto: LR Peter Reichmann beim Jahrestreffen des Klimawandelanpassungsnetzwerk Österreich

„Sie alle leisten unverzichtbare Arbeit“

Zum Abschluss rief der Umweltlandesrat zu gemeinsamer Stärke und konstruktivem Austausch auf: „Sie alle leisten unverzichtbare Arbeit – für die Lebensqualität der Menschen, für die Sicherheit unserer Gemeinden und für eine verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung. Lassen Sie uns dieses Treffen nutzen, um Lösungen zu entwickeln und ein starkes Signal für eine klimafitte Zukunft zu setzen.“