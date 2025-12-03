20-Jährige verstorben: „Die Anteilnahme hilft uns unbeschreiblich“

Kaum ausmalen kann man sich den unbeschreiblichen Schmerz, den Angehörige erleben müssen, wenn sie einen ihrer Liebsten verlieren. Eine Kärntner Familie muss genau das gerade durchmachen.

Letzten Samstag kam es zu einem tragischen Unfall nahe des Faaker Bahnofes. Eine 20-Jährige Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst. Es kam in weiterer Folge zur noch schrecklicheren Nachricht: Die junge Frau, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatte, ist verstorben. Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist riesengroß.

Großer Lichtermarsch zum Abschied

„Manche Wege enden nicht, sie führen nur an einen Ort, den wir noch nicht kennen“, heißt es in einem emotionalen Aufruf zu einem Lichtermarsch, der am morgigen Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, um 19 Uhr am Bahnhof in Faak starten wird. Kaum in Worte zu fassen ist der Schmerz, den die Familie der jungen Erwachsenen durchmachen muss. Die Menschen sind fassungslos und drücken ihre Anteilnahme in den sozialen Medien aus. Die Worte treffen mitten ins Herz.

Anteilnahme ist grenzenlos

„Bin dabei“, schreibt ein User und meint damit den Lichtermarsch, ein weiterer betont: „Mein aufrichtiges Beileid“, noch jemand schreibt „mein tiefstes Mitgefühl in Zeiten absoluter Fassungslosigkeit. Viel Kraft für die ganze Familie.“ Unzählige Menschen zeigen mit ihren Worten, dass die Angehörigen mit ihrer Trauer hier nicht alleine sein müssen. „Es gibt keine richtigen Worte“, sagt noch ein Benutzer, „wir werden in einer Kirche eine Kerze anzünden“ und „Unfassbar, ein stilles Gebet und ein letzter Kommentar: „Ich fühle mit der ganzen Familie.“

©5 Minuten | Am vergangenen Wochenende kam es zu einem tragischen Unfall in Faak am See.

Große Trauer und enormer Schmerz

Im Gespräch mit 5 Minuten sagt die Familie: „Die Anteilnahme aus der Bevölkerung hilft uns unbeschreiblich diesen enormen Schmerz zu ertragen.“ Zum Lichtermarsch, den die Ortschaft organisiert, kann eine Kerze, eine Laterne, eine Blume, ein Foto, eine Zeichnung oder auch ein Stein mitgebracht werden. Gefolgt von einer Bitte: „Lass deine Weihnachtsbeleuchtung in dieser Nacht ausgeschaltet, um das bescheidene Licht der Kerzen strahlen zu sehen und ein Zeichen des Mitgefühls zu setzen.“ Auch die 5-Minuten-Redaktion wünscht der Familie viel Kraft und ihr aufrichtiges Beileid.

Manche Wege enden nicht, sie führen nur an einen Ort, den wir noch nicht kennen“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 21:43 Uhr aktualisiert