Ein Bild auf 5min.at zeigt den bewölkten Himmel und einen geschmückten Baum mit großen roten Christbaumkugeln.
Der Donnerstag wird in Kärnten meist trüb.
Kärnten
03/12/2025
Prognose

Trüber Donnerstag mit vereinzelten sonnigen Phasen voraus

Am Donnerstag erwartet die Kärntner meist trübes Wetter. Nur in Oberkärnten hat man anfangs noch Chancen auf etwas Sonne.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Am Donnerstag liegt vor allem über den Niederungen Unterkärntens verbreitet Hochnebel der bis rund 1.300 Meter hinauf reicht und es bleibt ganztags trüb. „In Oberkärnten und dort vor allem im Mölltal sowie im Oberen Drau- und Gailtal hat man anfangs noch Chancen auf sonnige Phasen, später ziehen auch dort von Süden einige ausgedehnte Wolkenfelder auf“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen Null bis drei Grad.

