Trüber Donnerstag mit vereinzelten sonnigen Phasen voraus

Am Donnerstag liegt vor allem über den Niederungen Unterkärntens verbreitet Hochnebel der bis rund 1.300 Meter hinauf reicht und es bleibt ganztags trüb. „In Oberkärnten und dort vor allem im Mölltal sowie im Oberen Drau- und Gailtal hat man anfangs noch Chancen auf sonnige Phasen, später ziehen auch dort von Süden einige ausgedehnte Wolkenfelder auf“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen Null bis drei Grad.