Mildes Dezemberwetter: Nebel dominiert das Adventwochenende

Das zweite Adventwochenende steht im Zeichen von zähen Nebelfeldern in den Niederungen und überraschend milden Temperaturen, so lautet die Prognose des Meteorologen von Tauernwetter.at. Abseits der Nebelzone, zeigt die Sonne etwas häufiger. Aufgrund der milden Temperaturen nächste Woche sinken die Chancen auf weiße Weihnachten, aber es besteht noch Hoffnung.

Wetter am Donnerstag

„Der Tag startet im Großteil des Landes trüb durch Nebel oder Hochnebel, der bis ins Mittelgebirge hinaufreichen kann. Auch in Osttirol und im Mölltal kann am frühen Vormittag wieder Nebel einfallen. Auflockerungen gibt es nur vereinzelt. Auf den höheren Bergen scheint am Vormittag zeitweise die Sonne, am Nachmittag ist es mit aufziehender Bewölkung von Süden her oft schon stark bewölkt bis bedeckt. Die Temperaturen erreichen 0 bis 4 Grad. In 2000 Meter Höhe hat es um minus 1 Grad“, berichtet David Kaufmann von Tauernwetter.at.

Nachts auf Freitag: Niederschlag und wechselnde Schneefallgrenze

In der Nacht auf Freitag kann es in ganz Kärnten etwas regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt sehr unterschiedlich zwischen 500 und 1200 Meter Höhe – am weitesten herab schneit es in Oberkärnten. Oberhalb von rund 1000 Meter Seehöhe kommen in vielen Landesteilen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee hinzu, heißt es im Bericht weiter.

Wetter am Freitag

Auch am Freitag hält sich der Nebel sehr zäh: „Der Tag beginnt mit vielen Wolken und letzten Regentropfen, oberhalb von 500 bis 1200 Meter auch Schneeflocken. Bald lockern die Wolken recht verbreitet auf, was abseits der Berge kaum für Sonnenschein sorgt, da sich der Nebel oder Hochnebel in den Tälern recht zäh halten kann. Bei wenig Wind erreichen die Höchstwerte 0 bis 5 Grad, in 2000 Meter Seehöhe um minus 2 Grad.“

Wetter am Adventwochenende

Am Wochenende sind laut dem Meteorologen Temperaturen bis zu 9 Grad möglich: „In Unterkärnten, aber auch in einigen Tälern Osttirols und Oberkärntens halten sich abermals zähe Nebelfelder. Abseits der Nebelzonen wechseln dichtere Wolken mit etwas Sonnenschein einander ab. Es gibt kaum Wind und wird etwas milder als zuletzt. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 7 Grad, in 2000 Meter Höhe um 0 Grad. Am Sonntag gibt es in den Niederungen wieder eine längere Zeit lang Nebel oder Hochnebel, der sich stellenweise auflösen kann. Abseits des Nebels wieder ein Wechselspiel aus Wolken und Sonne. Es wird noch milder, die Temperaturen steigen je nach Nebel und Sonne auf 2 bis 9 Grad.“

Wetter am Montag

Am Feiertag zu Beginn wieder oft bewölkt oder nebelig, dieses Mal aber fast überall zunehmend sonnig. Wolken und Nebel sollten in den meisten Regionen auflockern – ob sich auch im Klagenfurter Becken überall die Sonne durchsetzen kann, ist allerdings nicht sicher. Es bleibt mild, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 bis 10 Grad, so die Prognose des Meteorologen.

Sind weiße Weihnachten noch möglich?

Aufgrund der Wetterprognose rücken weiße Weihnachten immer weiter in die Ferne, doch der Meteorologe gibt noch Grund zur Hoffnung, denn „eine Wetterumstellung wenige Tage vor Weihnachten ist noch nicht ausgeschlossen“. Nach dem 15. Dezember kann es zu einer Änderung der Großwetterlage kommen. Ob diese Änderung Kälte und Schnee nach Kärnten und Osttirol bringen wird, lässt sich derzeit aber noch nicht sagen.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2025 um 08:50 Uhr aktualisiert