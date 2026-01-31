Ski-Legenden bei Charity-Rennen auf der Turrach

Auf der Turracher Höhe wurde bereits zum zweiten Mal das "White Peak Charity -Skirennen der Legenden", ausgetragen. Bei traumhaftem Wetter kämpften die Schilegenden mit ihren Teams um die besten Platzierungen.

Bei dem Ski-Legenden-Rennen auf der Turrach wurde für den guten Zweck um die besten Platzierungen gekämpft.

Der gesamte Erlös des Charity Schirennens, der Tombola und der Sponsoren, ging an die Franz Klammer Foundation, die sich für die Inklusion im Sport stark macht. Auch die Einnahmen des Galadinners wurden großzügig gespendet.

Bildergalerie: Legenden-Skirennen und Gala-Abend

Mittendrin waren: Franz Klammer, Bojan Krizaj, Weinexperte Günther Jordan, Kärnten Milch Chef Helmut Petschar, Eventmanager Gerhard Brüggler, Eierkönig Dieter Obereder, Golf Profi Alexander Leopold, Haubenkoch Gerhard Satran, Schnapsbrenner Valentin Pfau, Schilegende Claudia Strobl. Hier kannst du dich durch die gesamte Bildergalerie klicken.