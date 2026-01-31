Skip to content
Heute kam es zu einem Unfall auf der Skipiste in Hermagor. Ein Mann wollte helfen und wurde dann selbst verletzt.
Hermagor
31/01/2026
Ermittlungen laufen

Skifahrer wollte helfen und wurde dabei selbst verletzt – Fahrerflucht

Ein 52-Jähriger wollte einem gestürzten Skifahrer helfen, wurde dabei selbst gerammt und verletzt. Der Verursacher beging Fahrerflucht - die Polizei ermittelt.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Ein 52-jähriger Mann aus Österreich fuhr gegen 13.15 Uhr mit seinen Alpinschiern in einem Schigebiet in Hermagor talwärts. In einem Steilhang blieb er stehen, um einen stürzenden Schifahrer zu helfen. Der gestürzte, bislang unbekannte, Schifahrer rutschte in den 52-Jährigen.

Verursacher verließ die Unfallstelle

Dadurch kam er ebenfalls zu Sturz und wurde mit Verletzungen ins KH Spittal geflogen. „Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seine Identität bekanntzugeben. Weitere Ermittlungen werden geführt“, berichtet die Kärntner Polizei.

