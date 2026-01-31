Skip to content
Heute erstattete eine Kärntnerin Anzeige, da sie um einen vierstelligen Betrag gebracht wurde.
Kärnten
31/01/2026
Polizei ermittelt

Kärntnerin wollte Eislaufschuhe kaufen und erlebt böse Überraschung

Eine 52-Jährige wurde über einen Fake-Link um einen vierstelligen Betrag geprellt. Eigentlich wollte sie nur Eislaufschuhe kaufen.

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht am heutigen Samstag den Kauf von Eislaufschuhen Online vorgetäuscht zu haben. Im Zuge der Verkaufsabwicklung übermittelte er dem 52-jährigen weiblichen Opfer einen Fake-Link um ihre Kontodaten zu erhalten. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Vierstelliger Betrag abgebucht

Da die Frau den Link bestätigte, die Verfügernummer und den PIN eingab, konnte ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht werden. Sie erstattete unverzüglich Anzeige. Weitere Ermittlungen werden geführt, heißt es von der Polizei.

