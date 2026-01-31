Gesunde Initiative soll Kärntner zu mehr Bewegung motivieren

"Gesundheit fördern, Kärnten bewegen", heißt die Initiative, die dazu gedacht ist, Kärntner mehr in die Bewegung zu bringen. Das Programm startete mit dem heutigen Samstag.

Schon 150 Minuten pro Woche, circa 20 Minuten am Tag, senken nachweislich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und andere chronische Leiden – dennoch bewegt sich rund jede zweite erwachsene Person zu wenig, heißt es in einer Aussendung des Landes Kärnten. Genau hier setzt die Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“, ins Leben gerufen von Gesundheitslandesrätin Beate Prettner und dem Team der Gesundheitsförderung des Landes auch 2026 wieder an.

Programm startete am 31. Jänner 2026

„Bewegung ist die Basis für Gesundheit – körperlich wie mental“, betont Prettner. Das Programm 2026 setzt auf bewährte Angebote, gemeinsame Aktivitäten in der Natur und Neuerungen. Los geht es bereits diesen Samstag, 31. Jänner 2026, mit einer Vollmond-Schneeschuhwanderung zum Koschuta-Haus. Als Kooperationspartner mit dabei sind die Naturfreunde Kärnten, die auch heuer wieder zur „10.000er-Challenge“ aufrufen. „2025 haben es 107 Teilnehmende geschafft, über das Jahr bei verschiedensten Aktivitäten 10.000 Höhenmeter zu sammeln und eine Finisher-Medaille zu ergattern“, so Benjamin Hell.

Viele Möglichkeiten um aktiv zu sein

„Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ animiert die Kärntner das ganze Jahr über zu mehr Bewegung: im Rahmen von Wanderungen (bis in den Advent), Radausflügen, Laufevents oder Stand-Up-Paddling-Workouts. Im letzten Jahr waren insgesamt ca. 2.200 Teilnehmende bei den unterschiedlichen Bewegungsangeboten dabei. 2026 steht der 3. Airport Night Run ebenso wieder auf dem Programm. „Man kann sich schon den 12. September notieren – da wird die Start- und Landebahn des Klagenfurter Flughafens zur Laufstrecke“, verrät Prettner.

©Büro LR.in Prettner (Archiv 2025) Landesrätin Beate Prettner und Benjamin Hell von den Naturfreunden Kärnten bei der Koschuta-Wanderung im letzten Jahr.

Neu im Programm

Gleichzeitig wird derzeit intensiv an Neuem gearbeitet. Neu im Programm ist z. B. der „Gesunde Gemeinde Short Trail“ im Rahmen des Wörthersee Trail Festivals am 9. Mai mit Start in Velden und Ziel in Pörtschach. Prettner: „Das Besondere – auch beim Short Trail oder beim Airport Run: Jede Startnummer nimmt an einer Verlosung teil und kann tolle Preise gewinnen. Denn bei ,Gesundheit fördern, Kärnten bewegen‘ steht nicht die Höchstleistung im Fokus, sondern das Mitmachen, die Bewegung an sich.“ Alle Informationen und anstehende Termine findest du online auf der Website.

