„Bin am Ende meiner Kräfte“: Kärntnerin vor dem finanziellen Aus

Kärntnerin Hermine ist am finanziellen Limit, sie weiß sich in ihrer jetzigen Situation nicht zu helfen. Nicht nur gesundheitlich verschlechterte sich ihr Zustand über die Jahre, auch finanzielle Probleme brachen über sie herein.

Drei Herzinfarkte, Invaliditätspension, Rechnungen ohne Ende und am Ende ihrer Kräfte. Das ist die Situation, in der sich die Kärntnerin Hermine* derzeit befindet. Doch beginnen wir von vorne.

Alleinerziehend mit drei Kindern

„Ich bin 58 Jahre alt, lebe alleine in meiner Wohnung. Ich habe mit 15 Jahren meine Schuhmacherlehre gemacht“, fängt Hermine im Gespräch mit 5 Minuten an zu erzählen. Sie ging danach ins Gastgewerbe und arbeitete viele Jahre hart. Dann mit 39 der erste Herzinfarkt, und bekamt einen Stent und einen Ballon und arbeitete weiter. Doch zwischenzeitlich kam es nochmals zu einem schweren Schlag für die Kärntnerin. „Mein Ex-Mann hat mich mit unseren drei Kindern wegen einer anderen Frau verlassen“, schildert sie weiter. Es folgte die Scheidung. Dann mit 42 der nächste Herzinfarkt. „Mir wurde ein Defibrillator eingesetzt. Auch wurde bei mir Diabetes mellitus Typ 2 bekannt“, sagt sie. Hermine arbeitete noch ein Jahr lang weiter, dann nur mehr geringfügig. Insgesamt hatte sie im Laufe ihres bisherigen Lebens drei Herzinfarkte.

„Habe meine Kinder allein großgezogen“

Im Gespräch mit 5 Minuten berichtet Hermine darüber, dass sie immer versucht hat, alles hinzubekommen: „Ich habe meine drei Kinder allein großgezogen und habe trotz Krankheit immer gearbeitet.“ Aufgrund ihrer sich über die Jahre häufenden Erkrankungen erhält sie nun Invaliditätspension. Auch 5 Minuten liegen Unterlagen darüber vor, wie es um ihren Gesundheitszustand bestellt ist. Sie hat eine Fettleber und „wenn ich eine Leberzirrhose bekomme, dann schaut’s wirklich schlecht aus, hat der Arzt gesagt“, spricht sie weiter. Zudem ist ihre Lunge angegriffen und sie ringt täglich um Atem. Doch auch psychisch geht es ihr nicht gut. Vor allem die letzten zwei Jahre haben ihr sehr zugesetzt.

„Habe niemanden, den ich um Hilfe bitten kann“

Sie erzählt, dass sie mit der Pension von 1.400 Euro schwer über die Runden kommt, auch kann es sein, dass sie derzeitige Pflegestufe verlieren könnte: „Ob die bleibt, weiß ich nicht.“ Strom-, Heiz- und Betriebskostennachzahlungen klopften an die Türe, zudem ist ihr Hund verstorben, wofür dann rund 500 Euro zu bezahlen war. Auf ihr Auto sei sie aufgrund von ständigen Arztbesuchen und gesundheitlichen Einschränkungen angewiesen. Es hat sich daraus ein Rückstand von rund 2.300 Euro ergeben, auch darüber liegen der 5-Minuten-Redaktion Unterlagen vor. Um eine Räumung aus ihrer Wohnung zu vermeiden, konnte sie mit ihrem Vermieter eine Ratenzahlung vereinbaren. Hermine erzählt weiter:“ Ich habe niemanden, den ich um Hilfe bitten kann. Ich bin mit meiner gesundheitlichen und finanziellen Situation vollkommen alleine.“ Die Probleme seien wie eine Lawine über sie hereingebrochen.

„Wenn mir nur jemand helfen könnte …“

Doch sie berichtet auch davon, nicht aufgeben zu wollen. „Ich habe schon einiges begleichen können, deshalb hat sich die Summe in den letzten zwei Monaten schon auf 1.800 Euro reduziert.“ Sie sagt sich, dass alles besser wird, doch hört man eine gewisse Angst in ihrer Stimme. „Es muss nur eine Autoreparatur oder sonst etwas kommen und dann weiß ich nicht was passieren wird“, spricht sie mit sorgenvoller Stimme weiter. Aufgrund ihres körperlichen Zustandes kann sich kaum arbeiten, dennoch hat sie sich um einen geringfügigen Job bemüht, den sie leicht verrichten kann. „Ab April habe ich etwas gefunden, nur eine ganz leichte Tätigkeit, dann geht es eventuell wieder bergauf, doch das dauert noch. Aber wenn mir nur jemand helfen könnte, dass ich nur diesen Rückstand wegbekomme, dann wäre das unglaublich für mich. Denn das ist es was mich wirklich hineinreißt“, sagt sie und betont abschließend gegenüber 5 Minuten: „Es würde mir schon helfen, wenn der Rückstand nur ein bisschen weniger wäre, dann geht es schon aufwärts für mich.“

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.01.2026 um 22:09 Uhr aktualisiert