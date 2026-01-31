Skip to content
/ ©Rosie Orasch
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Sonne durch den Nebel scheint. Davor steht ein kahler Baum.
Der Sonntag wird in Kärnten trüb.
Kärnten
31/01/2026
Wetterprognose

Warten auf die Sonne: Hochnebel dominiert den Sonntag

Es bleibt auch am Sonntag weiter neblig, vor allem hält sich Hochnebel. Doch hier und da könnte es Auflockerungen geben.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(49 Wörter)

Am Sonntag muss man wieder verbreitet mit Hochnebel rechnen. Im Tagesverlauf könnte die Nebeldecke aber mit leichtem Nordwind aufbrechen. Am sonnigsten dürfte der Tag im Westen verlaufen. Die Temperaturen ändern sich tagsüber kaum und erreichen maximal 1 bis 4 Grad.

