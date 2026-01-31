Warten auf die Sonne: Hochnebel dominiert den Sonntag

Es bleibt auch am Sonntag weiter neblig, vor allem hält sich Hochnebel. Doch hier und da könnte es Auflockerungen geben.

Am Sonntag muss man wieder verbreitet mit Hochnebel rechnen. Im Tagesverlauf könnte die Nebeldecke aber mit leichtem Nordwind aufbrechen. Am sonnigsten dürfte der Tag im Westen verlaufen. Die Temperaturen ändern sich tagsüber kaum und erreichen maximal 1 bis 4 Grad.