Neue Dating-Show: Auch Kärntner ist „reif für die Liebe“

Liebe kennt kein Alter: In der neuen ATV-Dating-Show "Reif für die Liebe" mischt auch ein Kandidat aus Kärnten mit und buhlt mit 15 anderen Männern um das Herz der Wienerin Petra.

Am 18. Februar startet auf ATV mit „Reif für die Liebe“ ein neues Dating-Format. Singles im „besten Alter“ suchen hier nach dem Liebesglück. „Während vorrangig junge Menschen in TV- oder Streaming-Formaten nach der Liebe suchen, gibt ,Reif für die Liebe‘ dem Thema Liebe im Alter eine Bühne und zeigt auf berührende Weise, dass man auch im besten Alter Nähe & Zärtlichkeiten spüren und die große Liebe finden kann“, heißt es seitens der Producer. Unter den Kandidaten ist auch ein Mann aus Kärnten.

Wird Kärntner Michael von Amors Liebespfeil getroffen?

Im Zentrum der Sendung stehen Petra (57) aus Wien und Armin (61), der in Tirol lebt. Beide sagen offen, dass sie die große Liebe noch nicht gefunden haben – und dass sie nicht allein alt werden möchten. Der Kärntner Michael S. (44) zählt zu jenen Bewerbern, die um das Herz von Petra buhlen. Das Kennenlernen erfolgt zunächst bei einem Speeddating. Wer überzeugt, darf mit Petra und Armin in ein Bergresort am Hauser Kaibling einziehen. „Bei ehrlichen Gesprächen und gemeinsamen Erlebnissen fernab des Alltags gilt es sich kennenzulernen und sich von Amors Liebespfeil treffen zu lassen“, erklären die Producer. Jede Woche müssen sich Petra und Armin von einer Person verabschieden, bis zum Schluss nur mehr ein Auserwählter bzw. eine Auserwählte übrig bleibt.

16 Männer buhlen um Petras Herz

Michael S. ist einer von insgesamt 16 Männern, die um Petras Aufmerksamkeit kämpfen. Die Konkurrenz ist stark: Mit dabei ist etwa der „Wiener Wiesn-Kaiser“ und Eventveranstalter Johann, der mit seiner offenen und lustigen Art punkten will, oder Content Creator Michael O. (bekannt als „Rolfs Vater“), der seinen Familienalltag online satirisch präsentiert.