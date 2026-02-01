Klagenfurter übernimmt: Freiheitliche Jugend Kärnten hat neuen Obmann

Beim 6. Landesjugendtag am 31. Jänner hat die Freiheitliche Jugend Kärnten eine neue Spitze gewählt. Der 30-jährige Viktor Erdesz aus Klagenfurt übernimmt künftig den Landesvorsitz und durfte sich über großen Zuspruch freuen: Er wurde mit 100 Prozent der Stimmen gewählt, wie der Freiheitliche Landtagsklub in Kärnten in einer Presseaussendung bekannt gab. Der Landesjugendtag fand unter dem Motto „Jugend voran“ in Ossiach statt und markierte das Ende einer längeren Ära: Der bisherige Landesobmann Philipp Kamnig legte nach sechs Jahren sein Amt zurück, wofür ihm seitens der Partei „ein besonderer Dank“ ausgesprochen wurde.

Zahlreiche FPÖ-Funktionäre dabei

Begleitet wurde der Parteitag von mehreren FPÖ-Funktionären aus Kärnten und dem Bund, darunter Kärntens FPÖ-Generalsekretär und Klubobmann-Stellvertreter im Kärntner Landtag Josef Ofner, die EU-Abgeordnete Elisabeth Dieringer, Bürgermeister Gernot Prinz, der Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend Maximilian Weinzierl, Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Michael Reiner sowie der Jugendsprecher im Kärntner Landtag Landtagsabgeordneter Markus di Bernardo. Im Namen der Partei gratulierten Ofner und di Bernardo dem neu gewählten Landesobmann und dem Vorstandsteam herzlich zur Wahl. Beide betonten die Bedeutung einer starken Freiheitlichen Jugend als Zukunfts- und Ideenmotor der Partei. „Mit Viktor Erdesz an der Spitze heißt es ganz klar: Jugend voran – mit Verantwortung, Einsatz und einem klaren freiheitlichen Kurs“, so Ofner.