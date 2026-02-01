Zwei Verletzte nach Frontalcrash auf der roten Piste

Zwei deutsche Schifahrer kollidierten am Samstagvormittag im Skigebiet Goldried in Osttirol frontal auf einer roten Piste. Beide wurden verletzt, einer der beiden Männer sogar schwer.

Am 31. Jänner waren zwei deutsche Schifahrer (30 und 57) im Schigebiet Goldried in Matrei in Osttirol unterwegs. Gegen 10.40 Uhr fuhren sie im Bereich Klaunz mit Carvingschwüngen eine rote Piste talwärts. Doch dann passierte das Unglück: „Im unteren Pistenabschnitt im Bereich der sogenannten ,Zielhütte‘ stießen die beiden Schifahrer aus bisher unbekannter Ursache frontal gegeneinander“, schildert die Polizei. Bei dem Zusammenstoß stürzten beide Schifahrer, wobei sich der 57-Jährige schwere Verletzungen (Rippenbrüche) und der 30-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurden die Verletzten jeweils mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.