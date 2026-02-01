Todesdrohung gegen Staatsanwältin: Prozess startet in Klagenfurt

Nach staatsfeindlichen Ermittlungen und bundesländerübergreifenden Hausdurchsuchungen kommt es am Landesgericht Klagenfurt zur Verhandlung: Im Zentrum steht eine schriftliche Todesdrohung gegen eine Staatsanwältin.

Am Landesgericht Klagenfurt steht in dieser Woche ein Verfahren an, das seinen Ursprung in umfangreichen Ermittlungen aus dem Sommer 2023 hat. Verhandelt wird eine Anklage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, nachdem eine Staatsanwältin im Zuge eines laufenden Ermittlungsverfahrens bedroht worden sein soll.

Mit dem Tode bedroht

Laut Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt geht es um einen Vorfall aus dem Juli 2023: „Einer erwachsenen Person wird zur Last gelegt […] eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt im Zuge eines gegen ihn geführten Ermittlungsverfahrens wegen Vergehens der staatsfeindlichen Bewegung nach § 247a Abs. 2 1 Fall StGB, mit dem Tode bedroht oder durch Drohung mit der Verletzung an der Freiheit, an ihrer Amtshandlung und zwar der gesetzmäßigen Vorführung des oben angeführten Ermittlungsverfahrens zu hindern versucht zu haben. Angeklagt ist das Verbrechen des Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach den §§ 15, 269 Abs. 1 zweiter Fall StGB“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt.

Hintergrund der Ermittlungen

Auslöser des Verfahrens waren groß angelegte Hausdurchsuchungen im Juli 2023. Das Landesamt für Verfassungsschutz Kärnten führte diese bundesländerübergreifend durch. Der ORF berichtete damals über die Razzien, bei denen neben Schusswaffen und Munition auch zahlreiche mobile Geräte sichergestellt wurden. In der Folge wurde gegen 41 Personen in fünf Bundesländern ermittelt. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen kam es schließlich zur Eskalation: Eine Person drohte einer Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt für den Fall der Fortführung des Ermittlungsverfahrens schriftlich mit der Todesstrafe. Die Person wurde daraufhin festgenommen. Die Vorgehensweise kennt das Landesgericht Klagenfurt bereits, auch im Jahr 2024 kam es zu einem ähnlichen Fall. Dabei standen gleich fünf Erwachsene im Zentrum der Ermittlungen.

Verhandlung am Dienstag

Die Verhandlung ist für Dienstag von 13:30 bis 15 Uhr angesetzt. Den Vorsitz führt Richter Manfred Herrnhofer. Verhandelt wird der Tatbestand Widerstand gegen die Staatsgewalt. Bis zum rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.