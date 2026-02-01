Einspruchsrechte: Team Kärnten fordert klare Regeln bei Großprojekten

Das Team Kärnten fordert klarere Regeln für die Beteiligung von Umweltorganisationen. Im Fokus steht die Frage, wie Mitsprache, Umweltschutz und die planbare Umsetzung künftig besser ausbalanciert werden können.

Großprojekte stehen zunehmend im Spannungsfeld zwischen notwendiger Mitsprache, Umweltschutz und planbarer Umsetzung. Das Team Kärnten rund um Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer fordert daher eine Neuregelung der Einspruchsmöglichkeiten und der Zulassung von Umweltorganisationen. Grundsätzlich seien Mitsprache- und Anrainerrechte bei großen Vorhaben „richtig, wichtig und notwendig“, betont Köfer. Gleichzeitig warnt er jedoch vor missbräuchlichen Einwendungen: „Was allerdings nicht sein darf, ist, dass […] aus nicht nachvollziehbaren Gründen irgendwelche unbeteiligten Organisationen Einwände anmelden und die Realisierung von Projekten verzögern, verteuern und torpedieren.“

Einspruch nur mit direktem Bezug

Im Fokus der Kritik steht dabei ein aus Köfers Sicht fehlender direkter Bezug mancher Organisationen zu den jeweiligen Projekten. Er fordert, Einsprüche künftig stärker an klar definierte Kriterien zu knüpfen: „Wenn Organisationen einen direkten Bezug zu einem Projekt aufweisen, der geographisch und sachlich-fachlich darstellbar ist, sind sie gerne eingeladen, mitzuwirken. Das ist aktuell nicht immer der Fall […]“. Als Beispiel nennt Köfer unter anderem die geplante Erweiterung des Lakeside Parks in Klagenfurt. Dort hatte eine Umweltorganisation aus einem anderen Bundesland Beschwerde gegen den UVP-Bescheid des Landes Kärnten eingelegt. Begründet wurde der Einspruch mit möglichen Fledermausvorkommen. Auch die B100 wurde von Köfer erwähnt.

Lebensraum, Wirtschaftsstandort und Wohlstand

„In Kärnten und Österreich wird grundsätzlich versucht, Projekte im Einklang mit Umwelt und Natur zu entwickeln […]. Das reine Torpedieren von Vorhaben […] ist allerdings nichts, was wir uns gerade in den aktuellen Zeiten leisten können.“ Aus seiner Sicht gehe es letztlich um eine ausgewogene Balance zwischen Umweltverantwortung und Zukunftssicherung: „Es geht um die gemeinsame Zukunft von Lebensraum, Wirtschaftsstandort und Wohlstand“, schildert er abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2026 um 15:05 Uhr aktualisiert