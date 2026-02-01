Kärntner Gastronom bietet besonderes Schnitzel um knapp 700 Euro an

Die Preise in der Gastronomie steigen – doch ein Schnitzel-Wettbewerb sprengt alle Rekorde: Ein Kärntner Gastronom bietet ein Luxusgericht für satte 699 Euro an. Wie es zum Preis kommt, erklärte er im Gespräch mit 5 Minuten.

Kostspieliger Genuss: Das Luxus-Wagyu-Schnitzel von Stefan Lercher im Kärntner „Peppino“ kostet 699 Euro und ist gefüllt mit Perigord-Trüffel, Brie de Meaux und exklusivem Sauspeck.

Die Preise in der Gastronomie sind in den letzten fünf Jahren etwa um knapp 42 Prozent gestiegen. Eine Auswertung zeigt, dass das klassische Wiener Schnitzel heute rund 73 Prozent mehr kostet als vor etwa zehn Jahren. Zwischen einem Wiener Restaurant und einem Kärntner Gastronom geht es jetzt aber um die Wette. Mit dem „Kaiser Franz“ hat die „Spelunke“ ein Luxusgericht auf die Karte gesetzt – und das um satte 395 Euro. Zunächst wurde die traditionelle Speise als teuerste seiner Art ernannt, doch laut dem Kärntner Stefan Lercher stimmt das nicht so ganz. Der Gastronom aus Millstatt, welcher das „Peppino“ betreibt, bietet aktuell ein Schnitzel für 699 Euro an.

Einer der wenigen Partner aus Österreich

5 Minuten hat bei ihm nachgefragt: „Es handelt sich um ein Fleisch vom Wagyu-Rind, gefüllt mit schwarzem Perigord-Trüffel aus Frankreich sowie Brie de Meaux vom Käsemacher Bernard Antony und Sauspeck aus der eigenen Familie“. Doch wie kommt man zum besagten Fleisch? „200 Gramm Filet kosten (im Einkauf) 340 Euro, im Jahr stehen nur knapp 5000 Rinder zur Verfügung, wir sind seit knapp sechs Jahren Partner, uns stehen im Jahr acht bis zehn Kilogramm Fleisch zur Verfügung“, erklärte Lercher. Am Teller befinden sich dann zwei Stück der Delikatesse mit jeweils 100 Gramm. „Wir kaufen nur high-end ein, das können wir sogar belegen“, ergänzt er.

Ware wird von den Gästen gefragt

Die Frage „Wer kann sich den Spaß eigentlich leisten?“ schwebt natürlich in der Luft, der Gastronom erklärt aber gegenüber der Redaktion, dass „vier Stück im Vorjahr und fünf weitere an diesem Wochenende serviert wurden.“ 18 Portionen seien laut Angaben von Lercher noch zur Verfügung, diese sind schockgefroren vorrätig. Auch vom Schnitzel aus Wien habe er mitbekommen: „Da geht es nur um den Kaviar, so ein Schwachsinn.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2026 um 18:04 Uhr aktualisiert