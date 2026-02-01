Skip to content
/ ©Egon Rutter
Bildergalerie: Steindorfer Narren starteten in die Faschingssaison
Steindorf
01/02/2026
Faschingszeit

Die Steindorfer Narren starten fulminant in die Faschingssaison – mit „Ballermann“-Feeling, Akrobatik und tosendem Applaus im Billa Saal.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)

Im Billa Saal begann das Narrenfest unter dem Motto „Ballermann“ und zog das Publikum von der ersten Minute an in seinen Bann. Der Faschingsgruß „Du – Du“ hallte durch den vollbesetzten Saal, während Moderator Robert Klammer, der König von Mallorca, souverän durch das Programm führte.

©Egon Rutter

Dutzende bekannte Namen anwesend

Die junge Garde begeisterte mit akrobatischen Einlagen, die vom Publikum mit tosendem Applaus gefeiert und prompt um eine Draufgabe gebeten wurden. Mitgefeiert haben prominente Gäste wie Nadine Egger, Karli Wendl, Petra und Günther Jordan, Bernie D’Angelo sowie Tobias Jordan. Die Mitwirkenden des Abends, darunter Benjamin Popernitsch, Signe Fischer-Teuffenbach, Stefan und Birgit Frieser, Sabrina Eberhardt und Lukas Stichauner, sorgten für ein buntes und abwechslungsreiches Programm, das den Saisonstart unvergesslich machte.

