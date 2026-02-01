Bildergalerie: Steindorfer Narren starteten in die Faschingssaison

Im Billa Saal begann das Narrenfest unter dem Motto „Ballermann“ und zog das Publikum von der ersten Minute an in seinen Bann. Der Faschingsgruß „Du – Du“ hallte durch den vollbesetzten Saal, während Moderator Robert Klammer, der König von Mallorca, souverän durch das Programm führte.

©Egon Rutter

Dutzende bekannte Namen anwesend

Die junge Garde begeisterte mit akrobatischen Einlagen, die vom Publikum mit tosendem Applaus gefeiert und prompt um eine Draufgabe gebeten wurden. Mitgefeiert haben prominente Gäste wie Nadine Egger, Karli Wendl, Petra und Günther Jordan, Bernie D’Angelo sowie Tobias Jordan. Die Mitwirkenden des Abends, darunter Benjamin Popernitsch, Signe Fischer-Teuffenbach, Stefan und Birgit Frieser, Sabrina Eberhardt und Lukas Stichauner, sorgten für ein buntes und abwechslungsreiches Programm, das den Saisonstart unvergesslich machte.