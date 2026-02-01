Wahl ist geschlagen: Claus Faller ist neuer Bürgermeister von Gmünd

Kurz nach 17 Uhr gab es das Ergebnis: Claus Faller ist neuer Bürgermeister von Gmünd. Faller erhielt 918 Stimmen, da sind knapp 60 Prozent.

Nach dem ersten Wahlgang in Gmünd ging es heute in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt: Die rund 2.190 Wahlberechtigten in der oberkärntner Gemeinde Gmünd entschieden heute zwischen den beiden verbliebenen Kandidierenden, Claus Faller (Liste Jury) und Sylvia Petschar (SPÖ), wer künftig das Bürgermeisteramt übernimmt. Die Wahllokale waren heute von 7 bis 16 Uhr geöffnet.

Warum eine Stichwahl?

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen konnte keiner der drei kandidierenden Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erzielen. Dabei erzielte Faller – der seit dem Rücktritt von Josef Jury als geschäftsführender Bürgermeister die Amtsgeschäfte führt – mit 732 Stimmen (45,02 %) das stärkste Ergebnis, Sylvia Petschar folgten mit 490 Stimmen (30,14 %), und Markus Schiffer (ÖVP) kam auf 404 Stimmen (24,84 %). Da niemand die Mehrheit erreichte, war eine Stichwahl nötig.

Neuer Ortschef wurde gewählt

Kurz nach 17 Uhr gab es dann das Ergebnis: Claus Faller ist neuer Bürgermeister von Gmünd. In der Stichwahl setzte sich der Liste-Jury-Kandidat gegen Sylvia Petschar durch. Faller erhielt 918 Stimmen (59,4 %), Petschar 627 Stimmen (40,6 %). Mit insgesamt 1.574 abgegebenen Stimmen übernimmt Faller endgültig das Bürgermeisteramt, das er bereits seit dem Rücktritt von Josef Jury geführt hatte. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,9 Prozent.

Gratulation von den Freiheitlichen

Anlässlich der Wahl gratulierte Kärntens FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer herzlich: „Die Gmünder Gemeindebürger haben Claus Faller eindeutig ihr Vertrauen ausgesprochen. Die jahrelange engagierte Arbeit für die Gemeinde – insbesondere in seiner Funktion als Vizebürgermeister – hat sich nun bezahlt gemacht“, so Angerer. „Ich wünsche ihm alles Gute in seiner neuen Funktion als Bürgermeister und bin mir sicher, dass er Gmünd in eine gute Zukunft führen wird“.

SPÖ stärkt Petschar und gratuliert Faller

„Auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat, hat Sylvia Petschar während der gesamten Wahlbewegung in Gmünd viele neue Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen können und gezeigt, dass sie nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen in der Gemeinde anbieten kann“, betont SPÖ-Landesgeschäftsführer David Pototschnig nach der heutigen Bekanntgabe des Wahlergebnisses. „Sylvia hat viel Herzblut bewiesen und mit ihrem großen Einsatz beeindruckt. So wie ich sie kenne, wird sie mit derselben Motivation weiterarbeiten. Das lässt auch für die bevorstehende Gemeinderatswahl 2027 berechtigte Hoffnung aufkommen, dass es dann auch noch auf den letzten Metern reichen könnte“, zeigt sich SPÖ-Landesparteivorsitzender Daniel Fellner optimistisch. Gratulationen richten Fellner und Pototschnig abschließend an den neuen Bürgermeister Claus Faller: „Herzliche Gratulation zum Wahlerfolg – und gutes Gelingen für die nächsten Monate im Sinne der Gmündnerinnen und Gmündner.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2026 um 19:43 Uhr aktualisiert