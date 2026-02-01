128.000 Euro aus Brüssel nach Villach – und keiner weiß wofür

Fast 129.000 Euro aus Brüssel – wofür genau? Der „Club of Ossiach“ erhielt eine EU-Förderung, doch bis heute gibt es keine klaren Antworten.

Der „Club of Ossiach“ in Villach erhielt fast 129.000 Euro von der EU, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

Der in Villach ansässige „Club of Ossiach“ erhielt von der Europäischen Union Jahr 128.751 Euro – wofür genau, ist bislang nicht öffentlich nachvollziehbar. Seit seiner Gründung 2014 ist der Verein der Öffentlichkeit kaum bekannt und durch keine nachprüfbaren Aktivitäten aufgefallen. Konkret gehe es um ein EU-Projekt namens „Polirural“, welches 2019 startete und 2022 beendet wurde. Dabei sollen insgesamt 42 Vereine teilgenommen haben sowie knapp sechs Millionen Euro investiert worden sein.

Zahlreiche Anfragen aus der Politik

Anfragen von FPÖ und Team Kärnten – in Brüssel, Wien und Klagenfurt – konnten die Details der Förderung bisher nicht klären. Elisabeth Dieringer, EU-Abgeordnete der FPÖ, stellte beispielsweise schriftliche Fragen an die EU-Kommission: Auf welcher Grundlage und nach welchen Kriterien wurde die Förderung genehmigt? Wie wurde die Verwendung der knapp 129.000 Euro überprüft? Die Antworten fielen spärlich aus, wie die „Kleine Zeitung“ aktuell berichtet. Aus dem Büro von EU-Kommissar Piotr Serafin, zuständig für Haushalt, Betrugsbekämpfung und öffentliche Verwaltung, hieß es lediglich: „Der Club of Ossiach erhielt als am Projekt ‚Polirural‘ teilnehmende Einrichtung Mittel der EU.“

Zwischen Selbstreflexion und Wirtschaft

Warum und aufgrund welcher Qualifikation die Summe übergeben wurde, bleibt unklar. Ebenso ungeklärt ist, welchen Beitrag der „Club of Ossiach“ konkret zum EU-Projekt ‚Polirural‘ (Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People) geleistet hat. Auf der eigenen Website beschreibt der Verein, dass er sich unter anderem mit Strategien zur Überwindung von Schuldgefühlen beschäftigt. Besucherinnen und Besucher finden dort Hinweise auf Selbstreflexion, Selbstvergebung, das Verstehen der Ursachen von Schuld und den konstruktiven Umgang mit Entschuldigungen und Wiedergutmachung. Methoden wie Tagebuchführung, Achtsamkeitsübungen, Selbstmitgefühl und positive Selbstgespräche werden als Wege dargestellt, um innere Lasten abzubauen und persönliche Entwicklung zu fördern. Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ sagte der stellvertretende Obmann damals, dass der Verein mit internationalen Wirtschaftsakteuren zusammenarbeite.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2026 um 18:50 Uhr aktualisiert