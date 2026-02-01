Wechsel im Bereich Atemschutz bei der FF Stadt Gmünd

Nach fast neun Jahren übergibt Christian Schmid seine Funktion als Atemschutzwart. Die Wehr bedankt sich für sein langjähriges Engagement und seine Expertise im Bereich umluftunabhängiger Atemschutzgeräte.

Seit 2017 war Christian Schmid als Fachmann für umluftunabhängigen Atemschutz tätig – sowohl als Sachbearbeiter des Abschnittes Gmünd (ASB) als auch als Atemschutzwart der Wehr. Sein Aufgabenbereich umfasste sämtliche Tätigkeiten rund um die Atemschutzgeräte sowie das Atemluftfahrzeug.

Posten auf eigenen Wunsch zurückgelegt

Auf eigenen Wunsch legte Christian Schmid seine Funktion nun zurück, um sie in jüngere Hände zu übergeben. In der erweiterten Kommandositzung am 30. Januar 2026 wurde er offiziell von seinen Aufgaben entbunden. Die Wehr bedankt sich herzlich für sein langjähriges Engagement im Bereich Atemschutz und seine Bereitschaft, auch weiterhin unterstützend mitzuwirken. „Lieber Christian, herzlichen Dank für dein jahrelanges Engagement auf dem Gebiet „Atemschutz“ und deine Bereitschaft, auch weiterhin mitzuhelfen“, schreibt die Feuerwehr in den Sozialen Medien.