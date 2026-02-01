Jubiläum des Jahres: Seit 50 Jahren Kaiser!

Wo warst du am 5. Februar 1976? Nun gut, einige von euch vermutlich noch nicht auf der Welt. Alle anderen werden sich an diesen Tag erinnern, ist es doch nach dem 10. Oktober 1920 der zweithöchste Feiertag für jeden Kärntner.

Warum? Es war die Geburtsstunde unseres Kaisers. Am Donnerstag dieser Woche vor exakt 50 Jahren kam es allerdings nicht zur Restauration der Habsburger, auch die Republik war nicht bedroht. Der Autor dieser Zeilen erinnert sich trotzdem an einen denkwürdigen Tag, der – so ein Zufall – auch ein Donnerstag war. Weltweit passierte eigentlich nichts wirklich Bedeutendes und in Österreich stand auch nur ein Skirennen auf dem Programm.

50 Jahre seit der Geburt von „Kaiser Franz“

Aber was für eines! Die Olympiaabfahrt der Herren vom Patscherkofel im Rahmen der Olympischen Spiele in Innsbruck. Das dürfte als Hinweis reichen, welches Jubiläum wir in wenigen Tagen feiern: 50 Jahre sind seit dem denkwürdigen Sieg von Franz Klammer vergangen. 50 Jahre seit der Geburt von „Kaiser Franz“. Der Mooswalder hatte schon in den Wochen zuvor alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Er fuhr die Konkurrenz in Grund und Boden, in Madonna, Wengen, Morzine und Kitzbühel. Die gesamte Alpenrepublik erwartete daher seinen Sieg. Der Druck auf den damals 22-jährigen Kärntner Bub war vermutlich unbeschreiblich und auch wir hatten aus diesem Grund schulfrei.

Menschenleere Straßen und gespenstische Stimmung

Internet, Handys, Computer, Streaming – alles Fehlanzeige. Wer dabei sein wollte, brauchte einen Platz vor einem der damals ohnehin noch recht jungen Farbfernsehgeräte zuhause oder in einem Kaffeehaus. Unsere „Clique“ entschied sich wenig überraschend für das Kaffeehaus. Irgendwo ganz hinten bekamen wir Stehplätze, was bei 1,94 Meter Körpergröße aber wurscht war. Die Straßen: menschenleer, die Büros: entvölkert, die Öffis: leer, die Stimmung: gespenstisch.

Österreich stand still

Franz Klammer, dieser Jungspund, hatte nicht nur 870 Meter Höhenunterschied vor sich, 74 Teilnehmer zu schlagen und sieben Millionen Österreicher glücklich zu machen. Er musste auch eine Fabelzeit des Schweizers Bernhard Russi schlagen. Als dieser mit der Startnummer 3 ins Ziel gekommen war, hätte kaum noch jemand einen Schilling (die damalige Währung) auf Klammer gewettet. 12 Startnummern später stand Klammer in seinem eierspeisgelben Rennanzug am Start und verhaute gleich einmal die ersten Kurven völlig, nur drittbeste Zwischenzeit! Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Österreich stand still. Wäre damals die erste Landung Außerirdischer live übertragen worden, die Stimmung wäre kaum angespannter gewesen.

Geschichtsträchtiger Sieg

Klammer fuchtelte mit den Armen, die zwei Bretteln unter seinen Füßen schlug es hin und her, rauf und runter, der Bub fuhr um sein Leben. Was nicht übertrieben formuliert ist, denn nach 1 Minute, 45 Sekunden und 73 Zehntelsekunden stand sein Sieg fest. Ein Sieg, der Klammers Leben bis heute prägt. Noch nie zuvor gab es einen zeitgleichen Aufschrei wirklich aller Österreicher zwischen Bodensee und Neusiedler See. „Ja!“

Vom Mooswalder Buben zum Kaiser Franz

Auch wir im Kaffeehaus lagen uns in den Armen und in der Folge wurde nur wenig Fanta getrunken. Klammer hatte die Erwartungen einer ganzen Nation erfüllt. Aus dem Mooswalder Buben war Kaiser Franz geworden. Da passt es ganz gut, dass sein Rennanzug gelb war. Immerhin – gemeinsam mit schwarz – auch die Farbe des Hauses Österreich. Franz Klammer mag 72 Jahre alt sein, seit 50 Jahren ist er der Kaiser.