Schöpfer des Storchenturms verstorben: Kärnten trauert um Guido Dissauer

Mit dem 13 Meter hohen Storchenturm schuf Guido Dissauer ein Wahrzeichen, das weit über Tainach hinaus bekannt wurde. Nun ist der Hochspannungsmonteur im Alter von 77 Jahren friedlich eingeschlafen.

Am 28. Jänner ist der Hochspannungsmonteur Guido Dissauer aus Tainach im Alter von 77 Jahren verstorben. Bekannt war Dissauer vor allem für seine künstlerische Leidenschaft. Sein größtes und wohl bekanntestes Werk bleibt der 13 Meter hohe Storchenturm – eine Skulptur in Blumenform, die als Nistplatz für Störche dient und sich im Laufe der Jahre zu einem inoffiziellen Wahrzeichen von Tainach entwickelt hat, wie die“ Kleine Zeitung“ berichtet.

Spende an die Pfarrkirche statt Blumen

Der letzte Abschied von Guido Dissauer findet im Kreis der Trauernden in Tainach statt. „Wir verabschieden uns von unserem lieben Verstorbenen am Samstag, den 7. Feber 2026 um 14 Uhr in der Pfarrkirche Tainach. Die Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme […] besteht ab 12 Uhr“, heisst es in der Trauerparte. Ebenso wird „anstelle von Blumen und Kränzen um eine Spende für die Pfarrkirche Tainach“ gebeten.