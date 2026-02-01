Bittere Niederlage nach Unterzahl: WAC unterliegt RB Salzburg im Cup

Salzburg marschiert ins Halbfinale! Ein umstrittener Platzverweis gegen WAC verschafft den Roten Bullen früh die Oberhand – Karim Konaté nutzt die Chance eiskalt zum Siegtreffer.

Der FC Red Bull Salzburg steht nach einem 1:0-Auswärtssieg beim Titelverteidiger RZ Pellets WAC im Halbfinale des UNIQA ÖFB Cups. Den entscheidenden Treffer erzielte Karim Konaté kurz nach einem umstrittenen Platzverweis gegen WAC-Verteidiger Cheick Diabaté (18.). Salzburg dominierte von Beginn an, drängte die Gastgeber in deren Hälfte und erspielte sich mehrere gute Chancen, während WAC durch die frühe Rote Karte aus dem Konzept gebracht wurde. Auch der amtierende Meister Sturm Graz verlor 3:1 gegen den SCR Altach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2026 um 20:42 Uhr aktualisiert