Trüber Start, sonniger Ausklang: So wird das Wetter am Montag in Kärnten

Die Temperaturen bleiben tagsüber knapp im Plus, in den Bergen geht es deutlich kälter zu.

Kärnten startet in den Montag meist trüb: Unterhalb von rund 1800 Metern sorgt Hochnebel zunächst für graue Stimmung, aus welchem auch leicht Nieseln oder Schneegrieseln fallen kann. Am Nachmittag zeigt der Hochnebel dann regional Auflösungstendenzen. Die Temperaturen ändern sich kaum und liegen tagsüber knapp im positiven Bereich.

Nebel löst sich am Nachmittag

Oberhalb von rund 1800 Metern gibt es den ganzen Tag über Sonnenschein. Darunter bleibt es zunächst trüb. „Am Nachmittag zeigt der Hochnebel jedoch Auflösungstendenzen“, wissen die Experten der Geosphere Austria. Bei nur schwachem Südost- bis Südwestwind hat es in 2000 Metern -6 und in 3000 Metern rund -11 Grad.