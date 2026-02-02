Alkohol im Spiel: Auffahrunfall in Spittal forderte zwei Verletzte

Gestern Abend kam es auf der Drautal Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger fuhr einem anderen Auto auf. Zwei Frauen wurden verletzt.

Eine 54-Jährige aus Spittal an der Drau fuhr am gestrigen Sonntagabend mit ihrem Auto auf der Drautal Straße(B100), im Bereich Spittal an der Drau, in Richtung Westen. Auf dieser Fahrt befanden sich noch zwei Personen (43-jährige Frau und 59-jähriger Mann) bei ihr im Fahrzeug.

Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht

Wegen Unachtsamkeit fuhr ihr ein hinter ihr mit seinem Auto fahrender Mann (27), ebenfalls aus Spittal an der Drau, von hinten auf. Beide Fahrzeuge kamen erst circa 100 Meter nach dem Auffahrunfall zum Stillstand. „Bei diesem Verkehrsunfall wurden die beiden im vorderen Fahrzeug befindlichen Frauen verletzt und mussten von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden. Ein Alkotest beim 27-jährigen Mann verlief positiv“, teilt die Kärntner Polizei mit.