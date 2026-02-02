Kärnten startet mit geringster Zunahme an Arbeitslosen in 2026

Die aktuellen Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) ergaben, dass Kärnten bundesweit mit der geringsten Zunahme an vorgemerkten Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern in das Jahr 2026 startet.

Das Arbeitsmarktservice Kärnten gibt aktuelle Daten zum Start in das neue Arbeitsmarktjahr 2026 bekannt.

Kärnten verzeichnet ein Plus von 120 Personen (0,4 Prozent) zu Beginn des Arbeitsmarktjahres 2026. Dies sei bundesweit die geringste Zunahme an vorgemerkten Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern. „Erfreulich ist im Jänner insbesondere die Abnahme bei den über 50-jährigen Arbeitslosen (-120 / -1,3%)“, heißt es von Peter Wedenig, Geschäftsführer AMS Kärnten.

Jugend- und Langzeitarbeitslose

Die Zunahme bei den Langzeitarbeitslosen, welcheüber ein Jahr vorgemerkt sind, fällt mit plus 3,3 Prozent im Österreichvergleich (plus 24,5 Prozent) sehr moderat aus. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg in Kärnten im Jänner leicht um 2,2 Prozent. Im Fremdenverkehr habe eine Abnahme der Arbeitslosigkeit (minus 129, minus 5 Prozent) aufgrund der guten Auslastung im Winertourismus ergeben, heißt es weiter.

Zahl der Arbeitslosen in vier Bezirken reduziert

In vier Bezirken konnte die Zahl der Arbeitslosen reduziert werden: „Prozentuell gab es die stärkste Abnahme in Wolfsberg (-5,5%), gefolgt von Völkermarkt (-2,9%), Villach (-2,0%) und St. Veit/Glan (-0,3%)“, so Wedenig. Im Jänner waren wieder mehr offene Stellen gemeldet (plus 332 / plus 7,5 Prozent). Kärnten verzeichnet hier als einziges Bundesland eine Zunahme. Der Österreichschnitt liegt bei minus 10,5 Prozent.