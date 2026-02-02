Lotto: Kärntner konnte mit Joker abräumen

Bei der gestrigen Lotto-Ziehung wurde der Sechser wieder nicht geknackt, doch ein Kärntner darf sich beim Joker über einen Solo-Gewinn freuen.

Ein Kärntner hatte beim Joker am Sonntag bei der Lotto-Ziehung das "Ja" und die richtige Kombination angekreuzt.

Ein Kärntner hatte beim Joker am Sonntag bei der Lotto-Ziehung das "Ja" und die richtige Kombination angekreuzt.

Bei der Lotto-Ziehung am gestrigen Sonntag, dem 1. Feber 2026, hatte niemand die „sechs Richtigen“ auf dem Tippschein angekreuzt. So hat sich der erste Vierfachjackpot des Jahres zum ersten Fünffachjackpot 2026 entwickelt. Ein Kärntner konnte aber dennoch abräumen.

Lotto-Ziehung in Österreich

Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch warten nun im Topf für den oder die Sechser bereits sechs Millionen Euro auf die Teilnehmer. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es vier Gewinner, drei Burgenländer und ein Wiener bekommen jeweils mehr als 43.000 Euro. Bei LottoPlus wurden zwei Sechser verzeichnet, einer davon ging nach Vorarlberg, der zweite nach Salzburg.

Joker: Kärntner bekommt über 276.000 Euro

Beim Joker war am Sonntag das „Ja“ und die richtige Joker-Kombination auf einem EuroMillionen Tippschein zu finden. Bei dem Glücklichen handelt es sich um einen Kärntner. Der Gewinner darf sich über mehr als 276.000 Euro als Solo-Gewinn freuen.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 1. Februar 2026, gezogen: Lotto : 4, 5, 6, 11, 32, 35; Zusatzzahl: 9

: 4, 5, 6, 11, 32, 35; Zusatzzahl: 9 LottoPlus : 5, 6, 18, 36, 42, 43

: 5, 6, 18, 36, 42, 43 Joker: 0, 5, 1, 2, 6, 2 alle Angaben ohne Gewähr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2026 um 11:10 Uhr aktualisiert