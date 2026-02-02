Italientief: Dieses Wetter erwartet die Kärntner in den nächsten Tagen

Das nächste Italientief ist im Anmarsch auf Kärnten. Wo es regnet oder auch schneien könnte, zeigen erste Wetterprognosen.

Laut den Wetterexperten ist eine detaillierte Prognose zum kommenden Italientief noch recht unsicher. Wie sich das Wetter höchstwahrscheinlich verhalten wird, erfährst du hier.

Italientief im Anmarsch auf Kärnten

Wie es von Meteorologe Martin Ortner von der Geosphere Austria heißt, herrscht am morgigen Dienstag, sowie am Mittwoch ein trüber Wettercharakter. „Morgen kommt von Südwestern her ein bisschen Niederschlag mit Schwerpunkt in Oberkärnten und Karawanken und in den nordöstlichen Landesteilen“, so Ortner weiter. Im Klagenfurter Becken und im Lavanttal ist eher weniger Niederschlag zu erwarten. Der Dienstag wird von Niederschlagsmengen her eher bescheiden, es dürfte nicht viel Niederschlag geben. „Die Schneefallgrenze wird tagsüber meist auf 800 bis 1.300 Meter ansteigen“, heißt es weiter. Uns erwartet also größtenteils Regen.

Ergiebiger Niederschlag am Mittwoch

Von Südosten her gibt es am Mittwoch verbreitet ergiebigen Niederschlag. Details seien jedoch noch recht unklar, wie beispielsweise die Niederschlagsmengen. „Die Schneefallgrenze wird größtenteils tagsüber so zwischen 900 und 1.300 Meter liegen. Wenn aber die Niederschlagsintensität passt, dann kann es durchaus später am Tag bis in die Täler schneien“, teilt Ortner mit.

Donnerstag: Wetterbesserung in Sicht

Am Donnerstag dürfen sich die Kärntner laut aktuellen Prognosen auf eine Wetterbesserung und kaum Niederschlag freuen. Es soll weitgehend trocken bleiben. Auch bestehen Chancen, dass die Sonne wieder zum Vorschein kommt.