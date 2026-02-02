Könnte „Feffernitz-Mordfall“ wieder aufgenommen werden?

Monatelang war der Fall in den Medien. Ein Kärntner wurde des Mordes an einer Schwangeren für schuldig befunden und bekam eine lebenslange Haftstrafe. Nun könnte das Strafverfahren wieder aufgenommen werden.

Im August 2019 erschütterte ein schrecklicher Fall Kärnten. Einem damals 36-jährigen Kärntner wurde zur Last gelegt, seine schwangere Geliebte getötet zu haben. Laut der Anklage soll er auf sie eingeschlagen und ihr tödliche Verletzungen an Kopf und Brust zugefügt haben. Dann soll das Opfer in Badewanne gezerrt worden sein, um Spuren zu verwischen.

Mordprozess vor dem Landesgericht

Der Mann kam in Untersuchungshaft. Es kam rund ein Jahr später zum Prozess wegen Mordes am Klagenfurter Landesgericht. Der Angeklagte plädierte auf „nicht schuldig“. Zahlreiche Indizien wurden vorgebracht. Von den Geschworenen wurde er einstimmig schuldig gesprochen, er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Es wurde Berufung eingelegt, damit war das Urteil nicht rechtskräftig. Der Fall gelangte schließlich bis zum Obersten Gerichtshof, dieser bestätigte das Urteil. Der Schuldspruch war damit rechtskräftig.

Indizien ins Wanken gebracht

Nun erhielt 5 Minuten exklusiv neue Informationen, wonach es zu einer möglichen Wiederaufnahme des Strafverfahrens kommen könnte. Wie die Anwältin des Kärntners, Mag. Julia Halm, im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, handelte es sich damals um einen „Indizienprozess“. Mehrere Indizien haben gegen den Mann gesprochen, doch einige davon konnten nun, wie sie sagt, ins Wanken gebracht werden. Als Beispiel führt sie den Tatzeitpunkt an. Es handelt sich dabei um den 17. August 2019 um circa 1.30/1.40 Uhr morgens. „Es gab ein Privatsachverständigengutachten, das diesen Tatzeitpunkt nicht ausschließen kann, aber wir haben einen wesentlich längeren Zeitraum, der möglich ist“, teilt sie mit. Das betreffe unter anderem auch die frühen Abendstunden des 16. August 2019. „Für diesen Zeitraum hätte mein Mandant ein Alibi.“

„Damit könnte das nicht stimmen“

So gäbe es auch ein weiteres Indiz, welches die Geschichte abschwächen könnte. Im Prozess gab es einen Zeugen, der mit dem Verurteilten inhaftiert war und behauptete, dass der Kärntner „ihm beim Hofausgang etwas über die Todesumstände erzählt hat. Es ist jedoch herausgekommen, dass er mit dem besagten Mithäftling nie gemeinsame Hofausgänge hatte. Da haben wir eine Bestätigung des Anstaltsleiters, dass die arbeitenden und nicht arbeitenden Insassen keine gemeinsamen Hofausgänge hatten.“ Zu diesem Zeitpunkt soll der Kärntner noch keine Arbeitsbewilligung gehabt haben. „Damit könnte das nicht stimmen, was dieser Zeuge damals behauptet hat“, so die Anwältin weiter.

DNA nicht eindeutig zuzuordnen?

Weiters geht es um DNA-Proben. Im Verfahren gab es eine molekulargenetische Stellungnahme, in der es darum ging, dass sich DNA des Opfers auf dem T-Shirt des Verurteilten befinden soll. Laut Halm sei es im Erstverfahren so dargestellt worden, als sei die DNA des Opfers darauf. „Man hat damals nicht sagen können, ob es die DNA des Opfers ist. Es waren teils Merkmale ident, aber man konnte es nicht mit Sicherheit sagen“, so die Anwältin. Nun sei nochmal ein Privatsachverständigengutachten beauftragt worden, worin festgehalten wird, dass man diese DNA „eindeutig nicht zuordnen kann“. Man könne beispielsweise nicht sagen, ob sie von einem Mann oder einer Frau ist. „Sie ist nichtssagend“, so Halm und ergänzt abschließend: „Wir werden jetzt in den nächsten Wochen den Wiederaufnahmeantrag einbringen. Dann wird vonseiten des Gerichts entschieden, ob dem stattgegeben wird oder nicht.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2026 um 15:32 Uhr aktualisiert