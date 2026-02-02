Lieserschlucht erneut für mehrere Monate gesperrt

Erst Ende November hieß es für Auto- und Fahrradfahrer endlich aufatmen: Nach einer fast zweimonatigen Sperre aufgrund des Baus eines Radwegs wurde die B99 einspurig wieder für den Verkehr freigegeben. Doch ab heute, 2. Feber, ist damit wieder Schluss. Bis Ende Mai gilt erneut eine Totalsperre der Lieserschlucht. Wenn alles nach Plan verläuft, sollte die B99 im Juni 2026 in Richtung Seeboden wieder einspurig geöffnet werden, im Sommer dürfte die Aufhebung der Sperre in beide Richtungen erfolgen.