/ ©Abt. 9/Land Ktn
Ein Bild auf 5min.at zeigt den neuen Radweg, der in der Lieserschlucht gebaut wird.
In der Lieserschlucht entsteht ein neuer Radweg. Darum kommt es wiederholt zu Sperren.
Spittal an der Drau
02/02/2026
Bis Mai

Lieserschlucht erneut für mehrere Monate gesperrt

Auto- und Radfahrer müssen wieder ausweichen: Die Lieserschlucht ist seit heute erneut für mehrere Monate für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

von Gerrit Tscheru
Erst Ende November hieß es für Auto- und Fahrradfahrer endlich aufatmen: Nach einer fast zweimonatigen Sperre aufgrund des Baus eines Radwegs wurde die B99 einspurig wieder für den Verkehr freigegeben. Doch ab heute, 2. Feber, ist damit wieder Schluss. Bis Ende Mai gilt erneut eine Totalsperre der Lieserschlucht. Wenn alles nach Plan verläuft, sollte die B99 im Juni 2026 in Richtung Seeboden wieder einspurig geöffnet werden, im Sommer dürfte die Aufhebung der Sperre in beide Richtungen erfolgen.

