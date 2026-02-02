Polizei warnt: Anrufe sorgen in Kärnten für Angst, dann ist das Geld weg

"Ihr Sohn hat einen schweren Unfall verursacht." Mit solchen und ähnlichen Sätzen versuchen Betrüger, ihre Opfer zu verängstigen und sie um ihr Geld zu bringen. Aktuell häufen sich solche Fälle in Kärnten, die Polizei warnt.

Die Landespolizeidirektion Kärnten schlägt Alarm: Vor allem im Stadtgebiet von Klagenfurt kommt es aktuell wieder vermehrt zu Schockanrufen, vor allem sogenannten Kautionsbetrügereien. Die Täter setzen dabei gezielt auf Angst, Zeitdruck und emotionale Überforderung ihrer Opfer.

Die Masche mit dem Verkehrsunfall

Dabei gehen sie immer wieder nach einem ähnlichen Muster vor: Am Telefon geben sich die Betrüger als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Behördenvertreter aus. Sie erzählen, dass ein naher Angehöriger – meist Sohn oder Tochter – einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft sitze. Die angebliche Lösung präsentieren sie gleich mit: eine hohe Kaution, die sofort bezahlt werden müsse. Gefordert wird Bargeld oder Schmuck, Gold und andere Wertgegenstände.

Hast du schon einmal einen solchen Betrugsanruf bekommen? Ja, fast täglich. Ja, hin und wieder. Nein, noch nie. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Weinende Stimmen und dramatische Storys

Um den Druck zu erhöhen, gehen die Betrüger besonders perfide vor: Sie arbeiten laut Auskunft der Polizei oft mit dramatischen Schilderungen, weinenden Stimmen oder vermeintlichen Hintergrundgeräuschen aus Polizeistationen oder Krankenhäusern. Ziel ist, die Angerufenen so zu verunsichern, dass sie nicht mehr viel nachdenken oder nachfragen. Und die Betrüger werden immer kreativer: Erst gestern wurde ein Fall aus Villach bekannt, in dem mithilfe von künstlicher Intelligenz die Stimme des Sohns nachgemacht worden sein soll. Mehr dazu findest du hier: Telefonbetrug mit KI-Stimme: 72-Jähriger fällt auf falschen Sohn herein.

Auch „Falsche-Polizisten-Trick“ wieder häufiger

Parallel dazu taucht momentan auch eine zweite Masche wieder häufiger auf, nämlich die altbekannten „falschen Polizisten“. Dabei behaupten die Täter, die sich am Telefon als Kriminalbeamte ausgeben, es habe Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben oder es seien welche geplant. Bargeld und Wertsachen müssten deshalb „zur sicheren Verwahrung“ übergeben werden. Kurz darauf stehen tatsächlich Unbekannte vor der Haustür – und holen Geld und Wertgegenstände ab. In Wien wurden erst vor Kurzem vier „falsche Polizisten“ zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.