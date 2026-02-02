Lavanttaler Model feiert Fashion-Week-Premiere

Von 30. Jänner bis 2. Feber findet in der deutschen Hauptstadt die Berlin Fashion Week statt. Bei einem Event mit dabei waren auch zwei Kärntnerinnen, die in der glamourösen Modewelt ihre Spuren hinterlassen möchten.

Am 1. Februar 2026 war Kärnten bei der Berlin Fashion Week prominent vertreten. Bei einer Modeschau im historischen Postwerk Berlin-Tegel wirken gleich zwei Kärntnerinnen mit: die Klagenfurter Designerin Anna Egger-Piskernik und das Model Anna Leeb aus Wolfsberg. Das Fashionweek Event im Postwerk stand unter dem Motto „Art meets Fashion“. Neben Mode wurden auch andere Kunstformen eingebunden, etwa Live-Kunst und Musik.

Zwischen Malerei und Mode

Egger-Piskernik zeigte mit ihrem Label „Unt!tled wearable Rt“ eine Kollektion, die Kunst und Mode miteinander verbindet. Die Designerin kommt ursprünglich aus Klagenfurt, lebt inzwischen in Baden bei Wien und arbeitet an der Schnittstelle zwischen Malerei und Mode: Ihre Entwürfe entstehen aus gemalten Bildern, die auf Stoff gedruckt und zu Modekollektionen verarbeitet werden, wie die Agentur „1st Place Models Madrid, Vienna & Miami“, die die Modeschau im Postwerk veranstaltet, erklärt. Internationale Modewochen sind für die Klagenfurterin übrigens kein Neuland – auch bei der London Fashion Week hinterließ sie bereits ihre Spuren.

Fashionweek-Premiere für Lavanttalerin

Für die 20-jährige Anna Leeb ist der Auftritt hingegen ein großer Karriereschritt. Die Wolfsbergerin steht erstmals bei einer internationalen Fashionweek auf dem Laufsteg. Und auch für die nähere Zukunft hat Leeb große Pläne: Wie „1st Place Models“ informiert, stehen für die Lavanttalerin schon bald eine große Werbekampagne und eine Modeschau in Graz auf dem Programm. Für März ist sie außerdem in der näheren Auswahl für die Paris Fashionweek. „Das ging wirklich schnell. Unglaublich!“ freut sich Leeb.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2026 um 20:00 Uhr aktualisiert