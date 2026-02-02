Mehr „bella Italia“: Lignano verlängert Tourismussaison

Tutto nuovo in Lignano: Der Badeort verlängert die Touristensaison 2026 deutlich und will auch außerhalb des Hochsommers punkten. Künftig dürfen viele Betriebe von März bis November öffnen.

Der Adriabadeort Lignano Sabbiadoro im italienischen Friaul tut so einiges, um das „Tutto-Gas-Image“ loszuwerden und sich rund ums Jahr als attraktive Touristendestination zu etablieren. Nun wurde seitens der Gemeinde eine neue Maßnahme gesetzt, um die „Entsaisonalisierung“ voranzutreiben und die Nebensaison aufzuwerten: Für das Jahr 2026 hat die Gemeinde Lignano Sabbiadoro beschlossen, den gesetzlich maximal zulässigen Zeitraum für die Tourismussaison voll auszuschöpfen und somit auf den Zeitraum vom 1. März bis zum 5. November auszudehnen, wie das italienische Nachrichtenportal Udine Today informiert. Der Beschluss wurde bereits von der Stadtregierung genehmigt, insgesamt umfasst die Touristensaison nun 250 Tage.

Auch Neuerungen bei Mindestöffnungsdauer

Damit können verschiedene Betriebe, unter anderem aus den Sparten Handel, Hotellerie und Gastronomie, ihre Öffnungszeiten entsprechend verlängern. Unverändert bleibt jedoch die Mindestöffnungsdauer: Diese liegt auch weiterhin bei mindestens 60 Tagen. Neu ist jedoch, dass diese aufeinander folgen müssen. Damit sollen fragmentierte oder punktuelle Öffnungen (z. B. nur am Wochenende) vermieden und eine durchgehende Versorgung für Einheimische und Gäste sichergestellt werden.

„Eine strategische Entscheidung“

Wie Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi laut dem italienischen Medium Messaggero Veneto erklärt, werden mit diesen Entscheidungen zwei Ziele erreicht: „Damit bieten wir den Betrieben mehr Möglichkeiten und erhöhen gleichzeitig die Attraktivität Lignanos auch außerhalb der traditionell sommerlichen Monate. Es handelt sich um eine strategische Entscheidung.“ Dabei können heuer dank der Ausweitung erstmals auch die Feiertage Anfang November mitgenommen werden.